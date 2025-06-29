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Garanzia di 2 anni
BAR310/00
Bianco latte
Il nostro sistema unico fa sì che il portafiltro avvii la preparazione del caffè.
Personalizza la tua Baristina con una varietà di manici colorati o in legno massello.
Hai finito? Premi il pulsante per espellere e far uscire i fondi di caffè. Niente colpetti, nessun problema.
2.8
su 5
34
Recensioni
Ben1965
29/06/2025
France
Compratore verificato
Qualité mais très déçu du jeux
Je suis satisfait bon matériel mais je n achèterai plus jamais chez Philips car j ai été éliminée du jeu pour avoir 2 tasses 1 kg de café et des biscuits car j ai acheté ma machine deux jours avant le jeu Début jeu 1 juin j ai acheté le 28 mai .J ai acheté en plus une boite pour le café usagé et deux portes filtres en plus.Voilà très déçu
Questa revisione è stata effettuata per Baristina BAR310/20 Porte-filtre
Date of Use 2025-05-30 07:24:09
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Date of Use 2025-05-30 07:24:09
Jaja
11/02/2025
France
Compratore verificato
Porte filtre en hêtre
Très beau sur une cafetière top et très facile d ‘ entretien
Questa revisione è stata effettuata per Baristina BAR310/80 Porte-filtre
Date of Use 2025-01-12 17:46:53
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Date of Use 2025-01-12 17:46:53
rom44
21/11/2024
France
Compratore verificato
Simple mais efficace !
J'ai acheté cette machine à café et j'en suis vraiment content. Loin des machines plus spécifiques qui sont d'un usage compliqué ou contraignant, la Baristina est simple d'usage et propose un café de très bonne consistance, sans raté ni problème de tassage, le café est toujours linéaire. C'est une machine simple, mais justement c'est ce que j'apprécie.
Sì, consiglio questo prodotto
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Date of Use 2024-10-21 20:45:52
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Baristina BAR310/80 Porte-filtre
Date of Use 2024-10-21 20:45:52