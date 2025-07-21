Ik gebruik de Philips Baristina nu zo’n twee weken en ben aangenaam verrast. De machine is makkelijk te bedienen en zet een heerlijke kop koffie (al speelt de kwaliteit van je bonen natuurlijk ook een grote rol). Voorheen gebruikte ik een apparaat met Dolce Gusto cups, maar de overstap naar versgemalen bonen maakt echt een wereld van verschil in smaak. Binnen een minuut heb je met één druk op de knop een espresso of lungo in je kopje. Er zit ook een derde knop op voor wie van een sterkere koffie houdt. Je kunt echter niet heel nauwkeurig de sterkte bepalen; je kiest simpelweg tussen ‘normaal’ en ‘extra sterk’. Zelf vind ik de normale stand prima, maar dat is natuurlijk persoonlijk. Na gebruik kun je de koffieresten gemakkelijk verwijderen door de portafilter boven de vuilnisbak leeg te klikken. Wel blijven er soms wat restjes in zitten, zelfs na het afspoelen, wat het schoonmaken iets lastiger maakt. Wat ik verder fijn vind, is het compacte formaat van de Baristina. Hij neemt weinig ruimte in beslag en staat bovendien erg mooi in een moderne keuken.