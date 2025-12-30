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Garanzia di 2 anni
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BAR300/03
I chicchi macinati freschi offrono il massimo aroma e gusto del caffè.
Basta scorrere la maniglia. Baristina macina, pressa ed eroga automaticamente il tuo caffè.
Rimuovi il portafiltro. Risciacqualo. Ecco tutto - Sei pronto!
Macinatura ideale. Pressione precisa. Dosaggio accurato. Ecco come si prepara un vero espresso.
La pompa a 16 bar di pressione sprigiona tutto il sapore dai chicchi per il tuo espresso.
I chicchi appena macinati ti offrono il miglior aroma e gusto del caffè. Macinare i chicchi appena prima della preparazione trasforma la tua tazza quotidiana in qualcosa di speciale. È la differenza tra un caffè e un caffè davvero buono.
Basta far scorrere il manico. Baristina macina, pressa e prepara automaticamente il tuo caffè. Non servono abilità da barista. È tutto gestito dalla macchina, così puoi semplicemente rilassarti e goderti il tuo espresso o lungo.
Rimuovi il portafiltro. Sciacqualo. Tutto qui. Baristina rende la pulizia rapida e intuitiva. Nessun passaggio complicato – è progettata per essere semplice e facile da usare.
Etichetta energetica A+ in base agli standard svizzeri sull'efficienza energetica.
Escluse le parti in contatto con acqua e caffè.