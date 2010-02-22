Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
AZ1048/12
Goditi la tua musica ovunque
Design comodo e compatto per sentire la musica da più sorgenti: USB diretta, CD MP3, radio.
USB
Collega le cuffie per vivere ovunque un'esperienza di ascolto più personale. Puoi ascoltare la tua musica preferita con un audio superiore senza disturbare gli altri collegando le cuffie al lettore.
Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.
La funzione di riproduzione programmabile del CD ti consente di ascoltare i tuoi brani preferiti nella sequenza che desideri.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
Recensioni