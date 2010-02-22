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Fuori produzione

Stereo CD

AZ1048/12

Goditi la tua musica ovunque

Design comodo e compatto per sentire la musica da più sorgenti: USB diretta, CD MP3, radio.

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Goditi la tua musica ovunque

  • USB

Presa per cuffia stereo

Presa per cuffia stereo

Collega le cuffie per vivere ovunque un'esperienza di ascolto più personale. Puoi ascoltare la tua musica preferita con un audio superiore senza disturbare gli altri collegando le cuffie al lettore.

USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.

20 brani programmabili da CD

La funzione di riproduzione programmabile del CD ti consente di ascoltare i tuoi brani preferiti nella sequenza che desideri.

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