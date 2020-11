Aquatec: rasatura su pelle bagnata con schiuma o asciutta

Il sigillo Aquatec sul rasoio ne garantisce l'impermeabilità. Usalo sotto la doccia con il gel o la schiuma da barba che preferisci per proteggere la pelle, o sulla pelle asciutta per la massima comodità. Quando hai finito, basta passare le testine aperte sotto l'acqua corrente e sciacquarle per pulire il tuo rasoio con la massima facilità.