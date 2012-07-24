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Fuori produzione
AJ4200/12
Carica il telefono cellulare mentre dormi
La radiosveglia Philips non solo ti sveglia al suono della tua stazione radio preferita, ma ricarica anche il tuo telefono cellulare mentre dormi. È dotata di doppia sveglia con impostazioni per giorni feriali e festivi e un display LCD di grandi dimensioni per una facile lettura.
Carica cellulare/dispositivi USB
Il sistema è dotato di un vano integrato per riporre i connettori del caricatore e tenerli in ordine e al sicuro. Sono presenti anche connettori grandi e piccoli per i vari modelli di telefoni cellulari e un connettore per dispositivi mini-USB.
Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto l'apposito pulsante per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate, è possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.
Lo schermo LCD mostra in maniera nitida la data e il giorno della settimana.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
3.1
su 5
7
Recensioni
Iano
24/07/2012
United Kingdom
Not a design classic, but great sound and functionality
Use this as an alarm clock to wake to DAB radio while charging my I phone. The sound is very good for a product of this size, the visibility of the screen is good and there is a useful remote control. The only niggle is the limited colour choice (black) and an uninspired design.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ4200 Digital tuning clock radio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ4200 Digital tuning clock radio
Valerisis
20/09/2014
France
Pas mal
Bonjour, j'aime bien ce produit, mais je dirais le seul bémol ce sont les coupures de courant, pas de pile pour garder en mémoire, trés dommage.........
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ4200 Radio réveil avec tuner numérique
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ4200 Radio réveil avec tuner numérique
Petrov,Plamen
24/08/2021
Nederland
Compratore verificato
Good for morning wake up
Good for morning wake up but there is not the stereo jack for headphones to listen FM radio when is not needed the speaker.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ4200 Klokradio met digitale tuner
Data di utilizzo 2019-08-23
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ4200 Klokradio met digitale tuner
Data di utilizzo 2019-08-23