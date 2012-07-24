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Fuori produzione

Radiosveglia con sintonizzazione digitale

AJ4200/12

3.1

| (7) Recensioni

Carica il telefono cellulare mentre dormi

La radiosveglia Philips non solo ti sveglia al suono della tua stazione radio preferita, ma ricarica anche il tuo telefono cellulare mentre dormi. È dotata di doppia sveglia con impostazioni per giorni feriali e festivi e un display LCD di grandi dimensioni per una facile lettura.

Vedi tutti i vantaggi

Carica il telefono cellulare mentre dormi

  • Carica cellulare/dispositivi USB

Vano integrato per non perdere mai i connettori

Vano integrato per non perdere mai i connettori

Il sistema è dotato di un vano integrato per riporre i connettori del caricatore e tenerli in ordine e al sicuro. Sono presenti anche connettori grandi e piccoli per i vari modelli di telefoni cellulari e un connettore per dispositivi mini-USB.

Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto l'apposito pulsante per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate, è possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Visualizzazione di data e giorno della settimana

Visualizzazione di data e giorno della settimana

Lo schermo LCD mostra in maniera nitida la data e il giorno della settimana.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.1

su 5

7

Recensioni

3

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Not a design classic, but great sound and functionality

Use this as an alarm clock to wake to DAB radio while charging my I phone. The sound is very good for a product of this size, the visibility of the screen is good and there is a useful remote control. The only niggle is the limited colour choice (black) and an uninspired design.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ4200 Digital tuning clock radio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ4200 Digital tuning clock radio

20/09/2014

France

France

Pas mal

Bonjour, j'aime bien ce produit, mais je dirais le seul bémol ce sont les coupures de courant, pas de pile pour garder en mémoire, trés dommage.........

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ4200 Radio réveil avec tuner numérique

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ4200 Radio réveil avec tuner numérique

24/08/2021

Nederland

Nederland

Compratore verificato

Good for morning wake up

Good for morning wake up but there is not the stereo jack for headphones to listen FM radio when is not needed the speaker.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ4200 Klokradio met digitale tuner

Data di utilizzo 2019-08-23

Sì, consiglio questo prodotto

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Data di utilizzo 2019-08-23

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