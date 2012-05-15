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Fuori produzione
AE2330/00
Una doccia divertente
Ascolta la musica mentre ti fai la doccia con la radio per il bagno Philips AE2330/00. Grazie al design impermeabile puoi usarla dove vuoi in bagno. La cinghia rimovibile consente di appenderla facilmente e velocemente nella doccia.
FM/MW con sintonizzazione digitale
Impermeabile
Orologio
Funzionamento a batteria
L'orologio integrato indica l'ora con precisione. Quando la radio è spenta, il display dell'ora si attiva per un comfort superiore.
Il design speciale della radio si adatta perfettamente alla forma della mano, mentre il materiale antiscivolo su due lati consente una presa sicura anche con le mani umide. La base della radio è in gomma in modo da premere facilmente i pulsanti senza il rischio che questa scivoli.
L'indicatore di batteria scarica si accende quando la carica è insufficiente.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
3.7
su 5
50
Recensioni
Ten80
15/05/2012
Italia
Ottima radio da bagno
La uso per farmi compagnia sotto la doccia e fino ad oggi è stata una radio impeccabile.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AE2330 Radio per il bagno
Sì, consiglio questo prodotto
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Doms
14/12/2012
United Kingdom
Philips Bathroom radio AE2330
Perfect bathroom radio,ease of use,reception excellent,absolutely no faults,perfect product.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AE2330 Bathroom radio
Sì, consiglio questo prodotto
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Jon3717
25/07/2012
United Kingdom
Just the job !
A beautifully designed product, good build quality with excellent clear sound. Can be heard over the sound of the shower which is key for a product such as this. Nice compact size so fairly unobtrusive and takes us very little space in the bathroom window where it resides. The only minus for me is that when the radio is on the clock is not displayed, the frequency of the radio is instead. Overall an excellent product I would recommend to others.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AE2330 Bathroom radio
Sì, consiglio questo prodotto
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