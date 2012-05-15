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Fuori produzione

Radio per il bagno

AE2330/00

3.7

| (50) Recensioni

Una doccia divertente

Ascolta la musica mentre ti fai la doccia con la radio per il bagno Philips AE2330/00. Grazie al design impermeabile puoi usarla dove vuoi in bagno. La cinghia rimovibile consente di appenderla facilmente e velocemente nella doccia.

Vedi tutti i vantaggi

con questa radio per il bagno

Una doccia divertente

  • FM/MW con sintonizzazione digitale

  • Impermeabile

  • Orologio

  • Funzionamento a batteria

Funzione orologio incorporata

L'orologio integrato indica l'ora con precisione. Quando la radio è spenta, il display dell'ora si attiva per un comfort superiore.

Design antiscivolo con impugnatura ergonomica

Il design speciale della radio si adatta perfettamente alla forma della mano, mentre il materiale antiscivolo su due lati consente una presa sicura anche con le mani umide. La base della radio è in gomma in modo da premere facilmente i pulsanti senza il rischio che questa scivoli.

L'indicatore di batteria scarica ti aggiorna sul livello di carica residua

L'indicatore di batteria scarica ti aggiorna sul livello di carica residua

L'indicatore di batteria scarica si accende quando la carica è insufficiente.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.7

su 5

50

Recensioni

2

15/05/2012

Italia

Italia

Ottima radio da bagno

La uso per farmi compagnia sotto la doccia e fino ad oggi è stata una radio impeccabile.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AE2330 Radio per il bagno

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14/12/2012

United Kingdom

United Kingdom

Philips Bathroom radio AE2330

Perfect bathroom radio,ease of use,reception excellent,absolutely no faults,perfect product.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AE2330 Bathroom radio

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25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Just the job !

A beautifully designed product, good build quality with excellent clear sound. Can be heard over the sound of the shower which is key for a product such as this. Nice compact size so fairly unobtrusive and takes us very little space in the bathroom window where it resides. The only minus for me is that when the radio is on the clock is not displayed, the frequency of the radio is instead. Overall an excellent product I would recommend to others.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AE2330 Bathroom radio

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