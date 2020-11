A batteria o corrente per un posizionamento flessibile

Scegli l'alimentazione a batteria o corrente per la tua radio Philips e goditi flessibilità e comodità eccezionali. Quando non hai a disposizione una presa di corrente o non vuoi fili in giro, opta per le batterie. Se desideri un'alimentazione continua e stabile, collega il dispositivo direttamente a una presa a muro. Finalmente sei davvero libero di ascoltare la tua musica ovunque ti trovi.