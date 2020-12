La speciale modalità di purificazione automatica rimuove efficacemente le particelle inquinanti

I livelli di PM2.5 in ambienti interni possono superare di molto quelli stabiliti dalle linee guida locali per via dell'inquinamento esterno o di attività come cucinare, pulire e così via. Il sensore dell'aria intelligente è in grado di rilevare i livelli di PM2.5 e di aumentare la velocità del purificatore d'aria per eliminare le particelle inquinanti.