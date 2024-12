Termini e condizioni della garanzia

Registra la tua lampadina entro 30 giorni dalla data di acquisto. La garanzia è valida fino a 7 anni o per un massimo di 150.000 km a seconda dell'evento che si verificherà per primo. La garanzia è valida solo per uso non commerciale. Questa garanzia è valida solo per le lampadine originali Philips LongerLife allo Xenon. Philips non è responsabile del montaggio né delle spese postali, anche se il guasto avviene nel periodo di garanzia. Per poter usufruire della garanzia, conserva il certificato di garanzia e la prova di acquisto per l'intera durata della garanzia. Trovano applicazione anche le condizioni generali di garanzia Philips: www.philips.com/warranty