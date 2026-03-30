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Garanzia di 2 anni
85122SYS1
Tipo di lampadina: D2S
85 V, 35 W
Numero di lampadine: 1
Le lampadine Philips LongerLife allo Xenon garantiscono elevati livelli di sicurezza e qualità. A partire dalla data di acquisto, è possibile ricevere automaticamente una garanzia gratuita di 4 anni.
Le lampadine LongerLife allo Xenon hanno una durata maggiore rispetto a qualsiasi lampadina allo Xenon Philips. Per garantirti il massimo della tranquillità, è possibile ottenere una garanzia extra gratuita di 3 anni. Basta registrarsi su https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty e seguire 3 semplici passaggi: 1. Prima di tutto, verifica di aver acquistato un prodotto originale Philips controllando l'etichetta del certificato di autenticità apposta sulla confezione del prodotto. 2. Una volta controllato, inserisci online i tuoi dati e fornisci la prova di acquisto. 3. Infine, stampa e conserva il certificato di garanzia di 7 anni.
Il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV è più solido rispetto al vetro duro ed è altamente resistente alle temperature estreme e alle vibrazioni, eliminando così il rischio di esplosione. Le lampadine Philips con vetro al quarzo sono in grado di resistere a forti shock termici. Grazie alla possibilità di contenere una pressione maggiore all'interno della lampadina, il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV permette l'emissione di una luce più potente.
3.8
su 5
256
Recensioni
Ameo61
30/03/2026
Italia
Compratore verificato
Il prodotto è veramente funzionale.
Ottimo prodotto, eccellente e funzionale.Da veramente una visione diversa.
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori
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Scaby
13/11/2025
Italia
Compratore verificato
Spero che quancuno mi risponda !!!!!!!!!!!
Direi ottime, una cosa che non va bene è riguardo al certificato di omologazione impossibile da avere. Allego mail di richiesta inviata A: [email protected]; 25/10/2025 18:01 Gentili Signori, dopo aver acquistato le lampadine PHILIPS H4-LED P43t-38 – Ultinon Pro6000 HL Boost Gen2 ed aver seguito le vostre indicazioni per ottenere il certificato di omologazione per la mia auto, l’esito è stato negativo, in quanto non è stato possibile completare la procedura online. Vi chiedo cortesemente se fosse possibile ricevere il certificato di omologazione relativo al mio veicolo, al fine di poterlo tenere a bordo ed evitare eventuali sanzioni o contestazioni durante i controlli. Resto in attesa di un vostro gentile riscontro e vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione. Cordiali saluti,
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto
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Ultimo rosso
01/11/2025
Italia
Compratore verificato
Led Philips
Il fascio di luce non abbaglia le altre macchine, La luce rispetto alle alogene è raddoppiata, guida più sicura si vedono meglio i segnali.
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto