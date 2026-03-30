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Xenon LongerLifeLampadina allo Xenon con garanzia

85122SYS1

3.8
| (256) Recensioni
La tua sicurezza è una nostra priorità: garantito
Le lampadine Philips LongerLife Xenon vengono fornite con una garanzia automatica di 4 anni. Registra il tuo acquisto online per estendere gratuitamente la garanzia di altri 3 anni. Così potrai sentirti al sicuro per i prossimi 7 anni.
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Estendi la tua garanzia di 4 anni a 7 in 3 semplici passaggi

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  • Tipo di lampadina: D2S

  • 85 V, 35 W

  • Numero di lampadine: 1

Le lampadine LongerLife allo Xenon vengono fornite con una garanzia gratuita di 4 anni.

Le lampadine LongerLife allo Xenon vengono fornite con una garanzia gratuita di 4 anni.

Le lampadine Philips LongerLife allo Xenon garantiscono elevati livelli di sicurezza e qualità. A partire dalla data di acquisto, è possibile ricevere automaticamente una garanzia gratuita di 4 anni.

Per estendere la garanzia, basta registrarsi online

Per estendere la garanzia, basta registrarsi online

Le lampadine LongerLife allo Xenon hanno una durata maggiore rispetto a qualsiasi lampadina allo Xenon Philips. Per garantirti il massimo della tranquillità, è possibile ottenere una garanzia extra gratuita di 3 anni. Basta registrarsi su https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty e seguire 3 semplici passaggi: 1. Prima di tutto, verifica di aver acquistato un prodotto originale Philips controllando l'etichetta del certificato di autenticità apposta sulla confezione del prodotto. 2. Una volta controllato, inserisci online i tuoi dati e fornisci la prova di acquisto. 3. Infine, stampa e conserva il certificato di garanzia di 7 anni.

Le luci per auto Philips sono realizzate in vetro al quarzo di alta qualità

Le luci per auto Philips sono realizzate in vetro al quarzo di alta qualità

Il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV è più solido rispetto al vetro duro ed è altamente resistente alle temperature estreme e alle vibrazioni, eliminando così il rischio di esplosione. Le lampadine Philips con vetro al quarzo sono in grado di resistere a forti shock termici. Grazie alla possibilità di contenere una pressione maggiore all'interno della lampadina, il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV permette l'emissione di una luce più potente.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

256

Recensioni

30/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto è veramente funzionale.

Ottimo prodotto, eccellente e funzionale.Da veramente una visione diversa.

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori

13/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Spero che quancuno mi risponda !!!!!!!!!!!

Direi ottime, una cosa che non va bene è riguardo al certificato di omologazione impossibile da avere. Allego mail di richiesta inviata A: [email protected]; 25/10/2025 18:01 Gentili Signori, dopo aver acquistato le lampadine PHILIPS H4-LED P43t-38 – Ultinon Pro6000 HL Boost Gen2 ed aver seguito le vostre indicazioni per ottenere il certificato di omologazione per la mia auto, l’esito è stato negativo, in quanto non è stato possibile completare la procedura online. Vi chiedo cortesemente se fosse possibile ricevere il certificato di omologazione relativo al mio veicolo, al fine di poterlo tenere a bordo ed evitare eventuali sanzioni o contestazioni durante i controlli. Resto in attesa di un vostro gentile riscontro e vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione. Cordiali saluti,

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

01/11/2025

Italia

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Compratore verificato

Led Philips

Il fascio di luce non abbaglia le altre macchine, La luce rispetto alle alogene è raddoppiata, guida più sicura si vedono meglio i segnali.

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

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