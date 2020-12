Condivisione wireless dello schermo e collaborazione avanzata

Visualizza quattro feed in un'unica schermata. Utilizza la tua rete Wi-Fi esistente per collegare i dispositivi in modo istantaneo e sicuro oppure usa le due chiavette HDMI in dotazione per trasmettere direttamente sullo schermo senza dover effettuare la connessione alla tua rete sicura/protetta.