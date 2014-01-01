Termini di ricerca
65BDL3650Q/02
Comunica e cattura l'attenzione con un display digitale Philips Q-Line 4K Ultra HD. Questa soluzione signage con Android affidabile e facile installare è pensata per la gestione in remoto con Wave e offre un controllo completo, ovunque e in qualsiasi momento.
Display Q-Line
Collega e controlla i contenuti tramite il cloud con il browser HTML5 integrato. Utilizzando il browser basato su Chromium, puoi progettare i tuoi contenuti online e collegare un solo display o tutta la tua rete. Inoltre puoi visualizzare i contenuti in modalità sia orizzontale che verticale, con risoluzione full HD. È sufficiente collegare il display a Internet utilizzando il WiFi o con un cavo RJ45 e quindi riprodurre le playlist che hai creato.
Particolarmente importante per le applicazioni commerciali esigenti, FailOver è una tecnologia rivoluzionaria che riproduce automaticamente i contenuti di backup sullo schermo nell'improbabile caso di guasto di una sorgente di ingresso o di un'applicazione. Basta selezionare un collegamento di ingresso primario e un collegamento FailOver e otterrai la protezione immediata dei contenuti.
Pianifica facilmente la riproduzione dei contenuti dai dispositivi USB o dalla memoria interna. Il display Philips Professional si riattiva dalla modalità standby per riprodurre il contenuto desiderato, per poi tornare alla modalità standby al termine della riproduzione.
Condividi lo schermo in modalità wireless utilizzando la rete Wi-Fi esistente per collegare istantaneamente e in modo sicuro i dispositivi, oppure utilizza la nostra chiavetta HDMI Interact opzionale per trasmettere direttamente sullo schermo senza doverti connettere alla rete protetta.
Alimentati dalla nostra piattaforma SoC Android 10, questi display professionali Philips sono ottimizzati per le applicazioni native Android che possono essere installate direttamente sul display. Flessibile e sicuro, per garantire che le specifiche di visualizzazione siano sempre all'altezza della situazione.
Scopri la potenza, la versatilità e l'intelligenza dei display Philips Q-Line in remoto con Wave. Questa rivoluzionaria piattaforma cloud ti offre il massimo controllo, con installazione e configurazione semplificate, monitoraggio e controllo dei display, aggiornamento del firmware, gestione delle playlist e impostazione delle programmazioni di risparmio energetico. Risparmio di tempo, energia e impatto ambientale ridotto.
