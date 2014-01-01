Termini di ricerca
65BDL3650QE/02
Visualizzazione ottimale
Coinvolgi i tuoi ospiti con questo display digitale 4K Ultra HD che rispetta l'ambiente. Un prodotto in grado di offrire prestazioni in 4K UHD senza compromessi, consumando la metà dell'energia rispetto agli altri modelli di mercato, grazie a un EcoDesign PPDS di ultima generazione.
EcoDesign
Progettato con processi di produzione, caratteristiche fisiche, materiali, imballaggio e software integrato che rispettano l'ambiente e garantiscono una migliore efficienza energetica, il display EcoDesign Philips Signage 3650 è pensato per funzionare utilizzando meno della metà dell'energia rispetto alle sue controparti, pur garantendo le stesse impareggiabili prestazioni.
Alimentati dalla nostra piattaforma SoC Android 10, questi display a prestazioni elevate sono ottimizzati per le app native Android e ti consentono anche di installare direttamente le app Web sul display. Flessibili e sicuri, per garantire che le specifiche di visualizzazione siano sempre all'altezza della situazione.
Collega e controlla i contenuti tramite il cloud con il browser HTML5 integrato. Utilizzando il browser basato su Chromium, puoi progettare i tuoi contenuti online e collegare un solo display o tutta la tua rete. Inoltre puoi visualizzare i contenuti in modalità sia orizzontale che verticale, con risoluzione full HD. È sufficiente collegare il display a Internet utilizzando il modulo Wi-Fi CRD22 opzionale oppure tramite LAN e quindi riprodurre le playlist che hai creato.
Con riconoscimento e registrazione EPEAT, dotato di Ecolabel Gold Climate+, il display Philips Signage 3650 EcoDesign soddisfa i rigorosi criteri stabiliti dal marchio ecolabel più importante al mondo per l'elettronica.
Particolarmente importante per le applicazioni commerciali esigenti, FailOver è una tecnologia rivoluzionaria che riproduce automaticamente i contenuti di backup sullo schermo nell'improbabile caso di guasto di una sorgente di ingresso o di un'applicazione. Basta selezionare un collegamento di ingresso primario e un collegamento FailOver e otterrai la protezione immediata dei contenuti.
Condividi lo schermo in modalità wireless utilizzando la rete Wi-Fi esistente per collegare istantaneamente e in modo sicuro i dispositivi, oppure utilizza la nostra chiavetta HDMI Interact opzionale per trasmettere direttamente sullo schermo senza doverti connettere alla rete protetta.
Scopri la potenza, la versatilità e l'intelligenza dei display EcoDesign Philips Signage 3650 in remoto con Wave. Questa rivoluzionaria piattaforma cloud ti offre il massimo controllo, con installazione e configurazione semplificate, monitoraggio e controllo dei display, aggiornamento del firmware, gestione delle playlist e impostazione delle programmazioni di risparmio energetico. Risparmio di tempo, energia e impatto ambientale ridotto.
Pianifica facilmente la riproduzione dei contenuti dai dispositivi USB o dalla memoria interna. Il display Philips Professional si riattiva dalla modalità standby per riprodurre il contenuto desiderato, per poi tornare alla modalità standby al termine della riproduzione.
