Termini di ricerca

0

Carrello

Al momento non ci sono articoli nel carrello.

    • Visualizzazione ottimale Visualizzazione ottimale Visualizzazione ottimale

      Signage Solutions EcoDesign

      65BDL3650QE/02

      Visualizzazione ottimale

      Coinvolgi i tuoi ospiti con questo display digitale 4K Ultra HD che rispetta l'ambiente. Un prodotto in grado di offrire prestazioni in 4K UHD senza compromessi, consumando la metà dell'energia rispetto agli altri modelli di mercato, grazie a un EcoDesign PPDS di ultima generazione.

      Sfortunatamente, questo prodotto non è più disponibile

      Prodotti simili

      Vedi tutti Unmapped

      Acquistali insieme e risparmia Acquistali insieme e ricevi 1 articolo in omaggio

      Tutto ciò di cui hai bisogno in un unico acquisto

      Prezzo del pacchetto

      Salta

      Scegli una delle seguenti opzioni: Scegli uno dei seguenti prodotti:

      Aggiungi accessori

      Questo prodotto
      Signage Solutions
      - {discount-value}

      Signage Solutions

      EcoDesign

      totale

      recurring payment

      Visualizzazione ottimale

      Display 18/7 EcoDesign

      • 65"
      • Retroilluminazione LED diretta
      • Ultra HD

      Imballaggio riciclato e riciclabile al 100%

      Progettato con processi di produzione, caratteristiche fisiche, materiali, imballaggio e software integrato che rispettano l'ambiente e garantiscono una migliore efficienza energetica, il display EcoDesign Philips Signage 3650 è pensato per funzionare utilizzando meno della metà dell'energia rispetto alle sue controparti, pur garantendo le stesse impareggiabili prestazioni.

      Processore SoC Android. App native e Web

      Alimentati dalla nostra piattaforma SoC Android 10, questi display a prestazioni elevate sono ottimizzati per le app native Android e ti consentono anche di installare direttamente le app Web sul display. Flessibili e sicuri, per garantire che le specifiche di visualizzazione siano sempre all'altezza della situazione.

      Collega e controlla i contenuti tramite il cloud

      Collega e controlla i contenuti tramite il cloud con il browser HTML5 integrato. Utilizzando il browser basato su Chromium, puoi progettare i tuoi contenuti online e collegare un solo display o tutta la tua rete. Inoltre puoi visualizzare i contenuti in modalità sia orizzontale che verticale, con risoluzione full HD. È sufficiente collegare il display a Internet utilizzando il modulo Wi-Fi CRD22 opzionale oppure tramite LAN e quindi riprodurre le playlist che hai creato.

      Certificazione EPEAT Gold Climate+

      Con riconoscimento e registrazione EPEAT, dotato di Ecolabel Gold Climate+, il display Philips Signage 3650 EcoDesign soddisfa i rigorosi criteri stabiliti dal marchio ecolabel più importante al mondo per l'elettronica.

      FailOver. Assicura la l'esecuzione continua dei contenuti

      Particolarmente importante per le applicazioni commerciali esigenti, FailOver è una tecnologia rivoluzionaria che riproduce automaticamente i contenuti di backup sullo schermo nell'improbabile caso di guasto di una sorgente di ingresso o di un'applicazione. Basta selezionare un collegamento di ingresso primario e un collegamento FailOver e otterrai la protezione immediata dei contenuti.

      Interact opzionale per la condivisione wireless dello schermo

      Condividi lo schermo in modalità wireless utilizzando la rete Wi-Fi esistente per collegare istantaneamente e in modo sicuro i dispositivi, oppure utilizza la nostra chiavetta HDMI Interact opzionale per trasmettere direttamente sullo schermo senza doverti connettere alla rete protetta.

      Compatibilità Philips Wave per la gestione in remoto

      Scopri la potenza, la versatilità e l'intelligenza dei display EcoDesign Philips Signage 3650 in remoto con Wave. Questa rivoluzionaria piattaforma cloud ti offre il massimo controllo, con installazione e configurazione semplificate, monitoraggio e controllo dei display, aggiornamento del firmware, gestione delle playlist e impostazione delle programmazioni di risparmio energetico. Risparmio di tempo, energia e impatto ambientale ridotto.

      Wi-Fi e Bluetooth 5.2 tramite modulo opzionale

      Pianifica facilmente la riproduzione dei contenuti dai dispositivi USB o dalla memoria interna. Il display Philips Professional si riattiva dalla modalità standby per riprodurre il contenuto desiderato, per poi tornare alla modalità standby al termine della riproduzione.

      Specifiche tecniche

      • Immagine/Display

        Dim. diagonale schermo (metrico)
        163.9  cm
        Dim. diagonale schermo (pollici)
        64.5  pollici
        Formato
        16:9
        Risoluzione del display
        3840 x 2160
        Pixel Pitch
        0,372 x 0,372 mm
        Risoluzione ottimale
        3840 x 2160 a 60 Hz
        Luminosità
        350  cd/m²
        Colori display
        1,06 miliardi
        Fattore di contrasto (tipico)
        1200:1
        Rapporto di contrasto dinamico
        500.000:1
        Tempo di risposta (tipico)
        8  ms
        Angolo visuale (orizzontale)
        178  gradi
        Angolo visuale (verticale)
        178  gradi
        Miglioramento dell'immagine
        • Pull-down movimento 3/2 - 2/2
        • Compensazione movim. non interlacciata
        • Scansione progressiva
        • Miglioramento contrasto dinamico
        Tecnologia pannello
        IPS
        Sistema operativo
        Android 10
        Foschia
        25%

      • Connettività

        Uscita audio
        Jack da 3,5mm
        Ingresso video
        • DVI-I (x1)
        • HDMI 2,0 (x2)
        • USB 2.0 (x2)
        • USB 3.0 (x2)
        Ingresso audio
        Jack da 3,5 mm
        Altri collegamenti
        micro SD
        Controllo esterno
        • Jack da 2,5 mm (ingresso/uscita) RS232C
        • Jack da 3,5 mm (ingresso/uscita) IR
        • RJ45
        Funzionalità Wi-Fi opzionale
        Chiave Wi-Fi CRD22

      • Funzioni utili

        Posizionamento
        • Orizzontale (18/7)
        • Verticale (18/7)
        Matrice affiancata
        Fino a 15 x 15
        Controllo tastiera
        • Nascosto
        • Bloccabile
        Segnale telecomando
        Bloccabile
        Loop through del segnale
        • RS232
        • Loop through IR
        Facilità di installazione
        Smart Insert
        Funzioni di risparmio energetico
        Smart Power
        Controllabile via rete
        • RS232
        • RJ45

      • Audio

        Altoparlanti incorporati
        2 x 10 W RMS

      • Assorbimento

        Tensione di rete
        100 - 240 V~, 50/60 Hz
        Consumo
        86  W
        Consumo (max)
        133 W
        Consumo energetico in standby
        < 0,5 W
        Funzionalità di risparmio energetico
        Smart Power
        Classe energetica
        C

      • Risoluzione del display supportata

        Formati per computer
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1680 x 1050, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1152 x 870, 75Hz
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 1152 x 864, 75 Hz
        • 832 x 624, 75 Hz
        • 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz
        Formati video
        • 480p, 60 Hz
        • 480i, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 720p, 50,60 Hz
        • 3840 x 2160p, 24, 25, 30, 60 Hz

      • Dimensioni

        Larghezza set
        1462,3  mm
        Peso del prodotto
        28,5  Kg
        Altezza set
        837,3  mm
        Profondità set
        68,9 mm (montaggio a parete)/89,9 mm (impugnatura)  mm
        Larghezza set (pollici)
        57,57  pollici
        Altezza set (pollici)
        32.96  pollici
        Supporto a parete
        400 x 400 mm, M8
        Profondità set (pollici)
        2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  pollici
        Ampiezza della cornice
        14,9 mm (cornice in piano)
        Peso prodotto (lb)
        62,83  lb

      • Condizioni atmosferiche

        Altitudine
        0 ~ 3000 m
        Intervallo di temp. (funzionamento)
        0 ~ 40  °C
        MTBF
        30,000  ore
        Intervallo di temp. (immagazzinamento)
        -20 ~ 60  °C
        Intervallo di umidità (funzionamento) [RH]
        20 ~ 80% UR (senza condensa)
        Intervallo di umidità (conservazione) [RH]
        5 ~ 95% UR (senza condensa)

      • Applicazioni multimediali

        Riproduzione video USB
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        • MPEG1/2
        • MPEG4
        • VP8
        • VP9
        Riproduzione immagine USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        Riproduzione audio USB
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Lettore interno

        CPU
        Quad Core Cortex A55
        GPU
        G52, MC1
        Memoria
        • 16 GB
        • DDR da 3 GB

      • Accessori

        Accessori inclusi
        • Cavo sensore IR (1,8 m) (x1)
        • Cavo RS232 a margherita
        • Logo Philips (x1)
        • Copertura per uscita USB (x1)
        • Cavo di alimentazione CA
        • Copertura interruttore CA
        • Clip per cavo (x2)
        • Guida rapida
        • Cavo RS232

      • Varie

        Lingue OSD (On-Screen Display)
        • Cinese semplificato
        • Cinese tradizionale
        • Inglese
        • Francese
        • Tedesco
        • Italiano
        • Polacco
        • Russo
        • Spagnolo
        • Turco
        • Giapponese
        • Arabo
        Garanzia
        Garanzia di 3 anni
        Omologazioni
        • CE
        • CB
        • BSMI
        • FCC, Classe A
        • VCCI
        • J-Moss
        • ETL
        • RoHS

      Badge-D2C

      Ottieni assistenza per questo prodotto

      Trova consigli sui prodotti, domande frequenti, manuali dell'utente e informazioni su sicurezza e conformità.

      Prodotti consigliati

      Prodotti visionati di recente

      Recensioni

      Diventa il primo a recensire questo oggetto

      Offerte esclusive, solo per te


      Lo stile di vita sano inizia qui. Iscriviti e approfitta di.

      10€ di sconto sul primo acquisto.*

      Accesso anticipato alle vendite.

      Consigli per uno stile di vita sano.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!
      Che cosa significa?
      *Clicca qui per leggere i nostri termini e condizioni
      © Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

      Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

      Ho capito

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.