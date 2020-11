Integrazione con sistema certificato Crestron Connected

Collega il display professionale Philips alla rete Crestron per un controllo completo in remoto tramite laptop, desktop o dispositivo mobile. Accendi e spegni il display, pianifica i contenuti, gestisci le impostazioni e collega facilmente i dispositivi esterni. Crestron Connected® offre una soluzione aziendale veloce, affidabile e sicura per la condivisione di contenuti wireless e cablati da dispositivi Apple, Windows, Android e Linux.