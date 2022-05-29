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      Signage Solutions Display LED

      27BDL6119L/00

      Punteggio complessivo / 5
      • Recensioni Recensioni

      Versatilità assoluta

      Ottieni un display unico dal formato 16:9 di qualsiasi dimensione o anche una nitida visione panoramica in 32:9 che sfida gli standard tradizionali dando vita a combinazioni d'impatto. Un'esperienza di visione perfetta per presentazioni e contenuti di branding aziendale.

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      Display LED

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      recurring payment

      Versatilità assoluta

      Approfitta di infinite possibilità

      • 27"
      • Direct View LED

      Facilità di configurazione e manutenzione con cavi standard affidabili

      Basta collegare più cabinet con display LED per ottenere la risoluzione desiderata: 4K, 8K o superiore. Rispetto agli schermi LCD, i display LED offrono velocità di aggiornamento superiori per immagini ancora più nitide. Qualunque sia il loro impiego, ti emozioneranno grazie alla qualità cristallina delle loro immagini.

      Coinvolgi, ispira e crea un impatto con contenuti brillanti

      Crea videowall senza cornice di qualsiasi forma, dimensione o risoluzione. Il design modulare dei cabinet LED Philips Professional consente di adattarli a ogni ambiente. Crea installazioni coinvolgenti o assembla affascinanti pareti. Crea facilmente videowall da far scorrere senza interruzioni anche su porte e finestre.

      Massima precisione del colore e luminosità uniforme

      I pannelli LED offrono una precisione del colore straordinaria e una luminosità uniforme pari a circa il 97%. Questo garantisce una qualità delle immagini quasi perfetta.

      Visione perfetta grazie agli ampi angoli di visione

      I componenti elettronici interni sono facilmente accessibili e sostituibili per l'assistenza e la manutenzione. I moduli nel cabinet possono essere rimossi in modo semplice e sicuro con l'apposito strumento di rimozione.

      Specifiche tecniche

      • Immagine/Display

        Formato
        16:9
        Uniformità della luminosità
        >=97%
        Luminosità dopo la calibrazione
        650 nit
        Luminosità prima della calibrazione
        750 nit
        Calibrazione (luminosità/colore)
        Supportato
        Gamma regolazione temperatura colore
        4.000 ~ 9.500 K (tramite il software)
        Temperatura colore di default
        6.500 ± 500 K
        Fattore di contrasto (tipico)
        3200:1
        Angolo visuale (orizzontale)
        160  gradi
        Angolo visuale (verticale)
        160  gradi
        Miglioramento dell'immagine
        • Miglioramento contrasto dinamico
        • Schermo con un'ampia gamma di colore
        Posizionamento
        Orizzontale
        Frequenza fotogrammi (Hz)
        50 e 60
        Velocità di aggiornamento (Hz)
        1920~3840
        Utilizzo
        Interno, 24/7

      • Funzioni utili

        Facilità di installazione
        • Ganci guida
        • Leggerezza
        Alimentazione in loop through
        Per ambienti a 230 V: massimo 8 cabinet; per ambienti a 110 V: massimo 4 cabinet
        Controllo del segnale in loop through
        RJ45

      • Assorbimento

        Tensione in ingresso
        AC100 ~ 240V (50 e 60 Hz)
        Consumo energetico con schermo nero (W)
        <12
        Consumo energetico massimo CA (W)
        < 65
        Consumo energetico massimo BC (W)
        < 76
        Consumo energetico tipico (W)
        < 21,7

      • Condizioni atmosferiche

        Intervallo di temp. (funzionamento)
        -20~45  °C
        Intervallo di temp. (immagazzinamento)
        -20~50  °C
        Intervallo di umidità (funzionamento) [RH]
        10~80%
        Intervallo di umidità (conservazione) [RH]
        10~85%

      • Cabinet

        Area cabinet (m2)
        0,208
        Pixel cabinet (punti)
        57.600
        Risoluzione cabinet (L x A)
        320x180
        Dimensioni cabinet (mm)
        608x342x59
        Cavo dati
        RJ45
        Connettore di alimentazione
        Ingresso/Uscita (C14/C13)
        Scheda di ricezione - Quantità
        1 pz.
        Specifiche scheda di ricezione
        A5S Plus
        Marca scheda di ricezione
        Novastar
        Peso (kg)
        5,81
        Diagonale cabinet (pollici)
        27,5
        Composizione cabinet
        Alluminio pressofuso

      • Modulo

        Tipo LED
        SMD 1515 con filamento in rame
        Costituzione pixel
        1R1G1B
        Durata LED (ore)
        100.000
        Modulo risoluzione (L x A in pixel)
        160x90
        Pixel pitch (mm)
        1,9
        Dimensioni modulo (L x A in mm)
        303.9x170.9

      • Accessori

        Cavo LAN (RJ45, CAT-5)
        1
        Cavo di alimentazione
        1
        QSG
        1

      • Varie

        Garanzia
        2 anni
        Omologazioni
        • RoHS
        • EN61000-3-2
        • EN61000-3-3
        • IEC/UL60950
        • IEC/UL62368
        • IEC62471
        • EN55032
        • EN55035
        • EMC
        • FCC SDOC, Parte 15, Classe A
        Certificazioni di resistenza al fuoco
        BS 476 Part7:1997

      • Dati della confezione

        Dimensioni della confezione (mm)
        780x471x224
        Peso lordo (kg)
        8,52

      Badge-D2C

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