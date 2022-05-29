Ottieni un display unico dal formato 16:9 di qualsiasi dimensione o anche una nitida visione panoramica in 32:9 che sfida gli standard tradizionali dando vita a combinazioni d'impatto. Un'esperienza di visione perfetta per presentazioni e contenuti di branding aziendale.
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Signage Solutions
Display LED
totale
recurring payment
Versatilità assoluta
Approfitta di infinite possibilità
27"
Direct View LED
Facilità di configurazione e manutenzione con cavi standard affidabili
Basta collegare più cabinet con display LED per ottenere la risoluzione desiderata: 4K, 8K o superiore. Rispetto agli schermi LCD, i display LED offrono velocità di aggiornamento superiori per immagini ancora più nitide. Qualunque sia il loro impiego, ti emozioneranno grazie alla qualità cristallina delle loro immagini.
Coinvolgi, ispira e crea un impatto con contenuti brillanti
Crea videowall senza cornice di qualsiasi forma, dimensione o risoluzione. Il design modulare dei cabinet LED Philips Professional consente di adattarli a ogni ambiente. Crea installazioni coinvolgenti o assembla affascinanti pareti. Crea facilmente videowall da far scorrere senza interruzioni anche su porte e finestre.
Massima precisione del colore e luminosità uniforme
I pannelli LED offrono una precisione del colore straordinaria e una luminosità uniforme pari a circa il 97%. Questo garantisce una qualità delle immagini quasi perfetta.
Visione perfetta grazie agli ampi angoli di visione
I componenti elettronici interni sono facilmente accessibili e sostituibili per l'assistenza e la manutenzione. I moduli nel cabinet possono essere rimossi in modo semplice e sicuro con l'apposito strumento di rimozione.
Specifiche tecniche
Immagine/Display
Formato
16:9
Uniformità della luminosità
>=97%
Luminosità dopo la calibrazione
650 nit
Luminosità prima della calibrazione
750 nit
Calibrazione (luminosità/colore)
Supportato
Gamma regolazione temperatura colore
4.000 ~ 9.500 K (tramite il software)
Temperatura colore di default
6.500 ± 500 K
Fattore di contrasto (tipico)
3200:1
Angolo visuale (orizzontale)
160
gradi
Angolo visuale (verticale)
160
gradi
Miglioramento dell'immagine
Miglioramento contrasto dinamico
Schermo con un'ampia gamma di colore
Posizionamento
Orizzontale
Frequenza fotogrammi (Hz)
50 e 60
Velocità di aggiornamento (Hz)
1920~3840
Utilizzo
Interno, 24/7
Funzioni utili
Facilità di installazione
Ganci guida
Leggerezza
Alimentazione in loop through
Per ambienti a 230 V: massimo 8 cabinet; per ambienti a 110 V: massimo 4 cabinet
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