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  • Display AMVA dalle prestazioni elevate
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Fuori produzione

Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED

273E3QHSS/00

Display AMVA dalle prestazioni elevate
Scopri immagini con un contrasto ultra elevato su questo schermo LED AMVA. Con dimensioni e angolo di visualizzazione ampi e immagini vivaci e brillanti, è pronto a intrattenerti.
Vedi tutti i vantaggi

per un contrasto ultra elevato e immagini brillanti

Display AMVA dalle prestazioni elevate

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • Display Full HD

LED AMVA per immagini brillanti ed ampie ad elevato contrasto

LED AMVA per immagini brillanti ed ampie ad elevato contrasto

Il display LED AMVA di Philips impiega una tecnologia di allineamento verticale multi-dominio che offre un fattore di contrasto statico elevatissimo per immagini vivaci e brillanti. Il display gestisce le applicazioni standard da ufficio con la massima semplicità ed è ideale per la visualizzazione di foto, la navigazione in Internet, la riproduzione di film e giochi e le applicazioni grafiche più complesse. La tecnologia di gestione ottimizzata dei pixel offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178 gradi, per immagini estremamente nitide anche in modalità di rotazione di 90°

16:9 e risoluzione Full HD per giochi e film

16:9 e risoluzione Full HD per giochi e film

Lo schermo Full HD vanta una risoluzione widescreen di 1920 x 1080p, ovvero la più elevata per le sorgenti in alta definizione, in grado di offrire la migliore qualità dell'immagine possibile. È a prova di futuro, dal momento che supporta segnali da 1080p da qualsiasi sorgente, compresi il recentissimo Blu-ray e le console videogiochi HD di ultima generazione. L'elaborazione del segnale è completamente aggiornata per supportare una qualità e una risoluzione più alte. È in grado di produrre immagini a scansione progressiva brillanti e prive di sfarfallio, con luminosità eccezionale e colori perfetti.

HDMI-Ready per l'intrattenimento Full HD

HDMI-Ready per l'intrattenimento Full HD

Un dispositivo HDMI-Ready dispone di tutto l'hardware necessario per accogliere un ingresso High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Un cavo HDMI consente segnali audio e video digitali di alta qualità trasmessi su un singolo cavo da un PC o un qualsiasi numero di sorgenti AV (tra cui decoder, lettori DVD, ricevitori A/V e videocamere).

Specifiche tecniche

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