Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
Monitor
Tutte le serie
Brilliance Monitor LCD con retroilluminazione LED
Fuori produzione
Supporto
248X3LFHSB/00
Vai al negozio
Accedi o crea un account
Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.
Driver per Windows 7 - English (US)
Driver per Windows 7 - Scarica il file Leggimi - English (US)
Scheda tecnica
Istruzioni per l'uso - English (US)
Tutti (6)
È possibile modificare le impostazioni del colore del monitor?
Lo schermo LCD è antigraffio?
A cosa serve la velocità di aggiornamento consigliata per il monitor LCD?
Come si può pulire la superficie dell'LCD?
Come si regola la risoluzione?
Cosa si può fare se non si riesce ad andare avanti nel processo di regolazione del monitor?
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto
Garanzia
Le nostre politiche di garanzia dei prodotti
Contatta Philips
Saremo lieti di aiutarti