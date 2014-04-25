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Fuori produzione
LightFrame 2™
60 cm (23,6")
Con l'esclusiva tecnologia LightFrame, Philips continua la lunga tradizione di mettere a disposizione le sue innovazioni ad uso pratico. La tecnologia LightFrame si basa sulla prova scientifica che la luce blu che attraversa il terzo recettore dell'occhio rigenera l'orologio biologico, dona energia e un senso maggiore di benessere. Utilizzando materiali esclusivi appositamente sviluppati, il display Philips LightFrame emette una lunghezza d'onda blu specifica dalla cornice che consente di ridurre l'affaticamento degli occhi e di migliorare la concentrazione anche dopo periodi prolungati di tempo davanti allo schermo.
I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.
SmartImage è un'esclusiva tecnologia di ultima generazione di Philips che analizza i contenuti visualizzati sullo schermo e offre prestazioni di riproduzione ottimizzate. Questa interfaccia intuitiva consente di selezionare varie modalità come ufficio, immagini, intrattenimento, gioco, risparmio energetico e così via, per l'abbinamento perfetto all'applicazione utilizzata. Sulla base della scelta, SmartImage ottimizza in maniera dinamica il contrasto, la saturazione del colore e la nitidezza delle immagini e dei video per prestazioni di visualizzazione ottimali. La modalità di risparmio energetico consente di risparmiare notevolmente. Il tutto in tempo reale premendo solo un pulsante!
4.4
su 5
5
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Bubu51
25/04/2014
France
Pourquoi chercher ailleurs?
Changement radical de mon vieux moniteur agé de 15 ans. Disign agréable, j'ai apprécié le contour lumineux. Temps de réponse - rendu des couleurs - belle image - les différents modes de réglages. Bref un achat sans regret.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 248X3LFHSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
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Dingflofbips
17/05/2013
Nederland
Fijne monitor
Ik weet niet of het wetenschappelijk is bewezen, maar de blauwe rand geeft een prettig gevoel bij het werken. Ook geeft het de monitor een mooie science fiction uitstraling wat ik zelf wel leuk vind. Het beeld is scherp en heeft mooi contrast. Is overigens via presets of handmatig verder naar smaak aan te passen.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 248X3LFHSB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 248X3LFHSB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
AndreasMuller
09/09/2012
Deutschland
Super zum arbeiten und programmieren...
Der perfekte Monitor zum arbeiten und programmieren. Hilft den Augen mit einem super Bild, auch PDF-Dateien sind lange ohne Ermüdung lesbar :)
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Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 248X3LFHSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
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