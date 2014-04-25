ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Relax per gli occhi
  • Relax per gli occhi
  • Relax per gli occhi
  • Relax per gli occhi
  • Relax per gli occhi
  • Relax per gli occhi

Fuori produzione

BrillianceMonitor LCD con retroilluminazione LED

248X3LFHSB/00

4.4
| (5) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Relax per gli occhi
L'innovativo display Philips LightFrame 2, dotato di cornice esclusiva, emette una luce blu chiara con lunghezza d'onda specifica per non affaticare gli occhi e migliorare la concentrazione garantendo un senso di benessere.
Vedi tutti i vantaggi

L'innovativo display Lightframe non affatica gli occhi

Relax per gli occhi

  • LightFrame 2™

  • 60 cm (23,6")

L'innovativa tecnologia LightFrame™ ti consente di rilassare gli occhi

Con l'esclusiva tecnologia LightFrame, Philips continua la lunga tradizione di mettere a disposizione le sue innovazioni ad uso pratico. La tecnologia LightFrame si basa sulla prova scientifica che la luce blu che attraversa il terzo recettore dell'occhio rigenera l'orologio biologico, dona energia e un senso maggiore di benessere. Utilizzando materiali esclusivi appositamente sviluppati, il display Philips LightFrame emette una lunghezza d'onda blu specifica dalla cornice che consente di ridurre l'affaticamento degli occhi e di migliorare la concentrazione anche dopo periodi prolungati di tempo davanti allo schermo.

Tecnologia LED per immagini brillanti

I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.

Tecnologia SmartImage ottimizzata per la massima praticità

Tecnologia SmartImage ottimizzata per la massima praticità

SmartImage è un'esclusiva tecnologia di ultima generazione di Philips che analizza i contenuti visualizzati sullo schermo e offre prestazioni di riproduzione ottimizzate. Questa interfaccia intuitiva consente di selezionare varie modalità come ufficio, immagini, intrattenimento, gioco, risparmio energetico e così via, per l'abbinamento perfetto all'applicazione utilizzata. Sulla base della scelta, SmartImage ottimizza in maniera dinamica il contrasto, la saturazione del colore e la nitidezza delle immagini e dei video per prestazioni di visualizzazione ottimali. La modalità di risparmio energetico consente di risparmiare notevolmente. Il tutto in tempo reale premendo solo un pulsante!

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.4

su 5

5

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

25/04/2014

France

France

Pourquoi chercher ailleurs?

Changement radical de mon vieux moniteur agé de 15 ans. Disign agréable, j'ai apprécié le contour lumineux. Temps de réponse - rendu des couleurs - belle image - les différents modes de réglages. Bref un achat sans regret.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 248X3LFHSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 248X3LFHSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

17/05/2013

Nederland

Nederland

Fijne monitor

Ik weet niet of het wetenschappelijk is bewezen, maar de blauwe rand geeft een prettig gevoel bij het werken. Ook geeft het de monitor een mooie science fiction uitstraling wat ik zelf wel leuk vind. Het beeld is scherp en heeft mooi contrast. Is overigens via presets of handmatig verder naar smaak aan te passen.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 248X3LFHSB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 248X3LFHSB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

09/09/2012

Deutschland

Deutschland

Super zum arbeiten und programmieren...

Der perfekte Monitor zum arbeiten und programmieren. Hilft den Augen mit einem super Bild, auch PDF-Dateien sind lange ohne Ermüdung lesbar :)

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 248X3LFHSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 248X3LFHSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee