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Fuori produzione
243S7EJMB/01
Funzionalità essenziali e affidabili
Il nostro monitor S Line è pensato per l'efficienza aziendale. L'ampio display IPS dotato di tecnologia SoftBlue è l'ideale per una produttività che non affatica gli occhi. Il display senza cornice, dall'altezza regolabile, consente di affiancare più monitor per una visualizzazione estesa.
S Line
24 (23,8 " / 60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Con una ricchezza di connettività, questi display Philips sono dotati di numerose opzioni di collegamento, tra cui VGA, Display Port, connettore HDMI universale, grazie ai quali potrai goderti contenuti video e audio non compressi ad alta risoluzione. L'opzione USB garantisce un trasferimento dati ad altissime velocità anche durante la connessione globale. Indipendentemente dalla sorgente utilizzata, potrai essere certo che il display Philips non diventerà mai obsoleto!
La tecnologia LED SoftBlue utilizza una tecnologia intelligente per ridurre la dannosa luce blu a onde corte senza compromettere il colore o l'immagine del display. La tecnologia LED SoftBlue è certificata per la riduzione della luce blu dannosa dall'organizzazione internazionale che effettua test chiamata TUV Rheinland.
Per via del modo in cui la luminosità viene regolata sugli schermi con retroilluminazione LED, alcuni utenti visualizzano sullo schermo uno sfarfallio che affatica gli occhi. La tecnologia Philips Flicker-free regola la luminosità e riduce lo sfarfallio, per una visione ottimale.
3.8
su 5
4
Recensioni
Repetro46
09/08/2022
Italia
Compratore verificato
Philips non si smentisce mai
Prodotto ben costrito e solido Funzionamento impeccabile con scheda NVIDIA RTX 1000 Colori piacevoli e realistici Dotazione cavi completa
Pro
compatto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Data di utilizzo 2021-07-09
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Data di utilizzo 2021-07-09
matti157
16/02/2018
Italia
Monitor ottimo per il lavoro quotidiano e molto completo
Forse l'unico monitor a prezzo accessibile con VGA, HDMI e displayport! In più integra un comodo HUB USB a 4 porte. La qualità video è ottima, rispetto ai monitor Philips della serie V qua si è su un altro pianeta a livello di nitidezza dell'immagine e saturazione dei colori. Dovendone montare molti all'anno avrei preferito che venisse mantenuto l'aggancio rapido della base al monitor, senza le viti (vedi Philips 240S)
Questa revisione è stata effettuata per 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
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MaxMax2
28/02/2018
Italia
Ottimo schermo - prese USB in pessima posizione
Lo schermo è i colori sono ottimi e buoni anche i materiali usati. Nota dolente le prese usb vista la posizione sono inutilizzabili in quanto di difficile accesso.Per quanto concerne l'audio non posso dire nulla in quanto uso delle casse esterne.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Sì, consiglio questo prodotto
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La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
NTSC in base all'area su CIE1976
sRGB: in base all'area su CIE1931
La valutazione EPEAT è valida solo nel paese in cui Philips registra il prodotto. Visita il sito https://epeat.sourcemap.com/ per lo stato di registrazione nel tuo paese.
La ricarica veloce è compatibile con lo standard USB BC 1.2