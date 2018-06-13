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Fuori produzione
Eccezionali immagini LED con colori vivaci
Scopri immagini nitide su questo display Philips. Dotato di HDMI e sistema SmartControl Lite, rappresenta una scelta perfetta!
V Line
24 (23,8 " / 60,5 cm diag.)
I display IPS-ADS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visivo estremamente ampio di 178/178º, rendendo possibile la visione da quasi tutte le angolazioni. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS-ADS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione in rete, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e costante luminosità.
I monitor Philips dotati di retroilluminazione LED non contengono mercurio, una delle sostanze naturali con la più elevata tossicità per uomini e animali. Ciò riduce l'impatto ambientale del display per tutto il ciclo di funzionamento, dalla produzione allo smaltimento.
4.2
su 5
5
Recensioni
80%
di utenti consiglia questo prodotto
Aerin
13/06/2018
Nederland
Voldoet helemaal aan mijn verwachting, kwaliteit en prijs
Zeer goed beeld, gebruikersvriendelijk en tegen een aantrekkelijke prijs
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Steve1
19/09/2017
Deutschland
Toller Monitor zu gutem Preis
Wir haben zwei Stück und sind sehr zufrieden. Guter Monitor zu passablem Preis.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Denis
17/11/2016
Danmark
Compratore verificato
Meget tilfreds
Har købtet 2 af dem, nemt montering, plug'n'play, uden problem. Bang for the bucks.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite
La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.
I cavi HDMI variano a seconda della regione e dei modelli.
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