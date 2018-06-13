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Fuori produzione

Monitor LCD con SmartControl Lite

240V5QDSB/01

4.2

| (5) Recensioni | 80% di utenti consiglia questo prodotto

Eccezionali immagini LED con colori vivaci

Scopri immagini nitide su questo display Philips. Dotato di HDMI e sistema SmartControl Lite, rappresenta una scelta perfetta!

Vedi tutti i vantaggi

Eccezionali immagini LED con colori vivaci

  • V Line

  • 24 (23,8 " / 60,5 cm diag.)

Tecnologia IPS-ADS per immagini ampie e colori precisi

Tecnologia IPS-ADS per immagini ampie e colori precisi

I display IPS-ADS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visivo estremamente ampio di 178/178º, rendendo possibile la visione da quasi tutte le angolazioni. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS-ADS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione in rete, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e costante luminosità.

Display ecocompatibile senza mercurio

I monitor Philips dotati di retroilluminazione LED non contengono mercurio, una delle sostanze naturali con la più elevata tossicità per uomini e animali. Ciò riduce l'impatto ambientale del display per tutto il ciclo di funzionamento, dalla produzione allo smaltimento.

Montaggio VESA per la massima flessibilità

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.2

su 5

5

Recensioni

80%

di utenti consiglia questo prodotto

3
1

13/06/2018

Nederland

Nederland

Voldoet helemaal aan mijn verwachting, kwaliteit en prijs

Zeer goed beeld, gebruikersvriendelijk en tegen een aantrekkelijke prijs

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite

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19/09/2017

Deutschland

Deutschland

Toller Monitor zu gutem Preis

Wir haben zwei Stück und sind sehr zufrieden. Guter Monitor zu passablem Preis.

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Questa revisione è stata effettuata per 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

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17/11/2016

Danmark

Danmark

Compratore verificato

Meget tilfreds

Har købtet 2 af dem, nemt montering, plug'n'play, uden problem. Bang for the bucks.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite

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Esclusioni di responsabilità

  1. La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.

  2. I cavi HDMI variano a seconda della regione e dei modelli.

  3. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse