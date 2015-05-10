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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
240V5QDAB/01
Eccezionali immagini LED con colori vivaci
Scopri immagini nitide su questo display Philips. Dotato di HDMI e altoparlanti stereo, rappresenta una scelta perfetta!
V Line
24 (23,8 " / 60,5 cm diag.)
SmartContrast è una tecnologia Philips che analizza i contenuti visualizzati regolando automaticamente i colori e controllando l'intensità della retroilluminazione per potenziare i contrasti in modo dinamico e garantire immagini e video digitali ottimali o migliorare la riproduzione delle tonalità scure dei videogiochi. Quando viene selezionata la modalità Economy, il contrasto viene regolato e la retroilluminazione ottimizzata per una corretta visualizzazione delle applicazioni per ufficio con un ridotto consumo energetico.
I monitor Philips dotati di retroilluminazione LED non contengono mercurio, una delle sostanze naturali con la più elevata tossicità per uomini e animali. Ciò riduce l'impatto ambientale del display per tutto il ciclo di funzionamento, dalla produzione allo smaltimento.
Recensioni
La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.
I cavi HDMI variano a seconda della regione e dei modelli.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse