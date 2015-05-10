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Fuori produzione

Monitor LCD con SmartControl Lite

240V5QDAB/01

Eccezionali immagini LED con colori vivaci

Scopri immagini nitide su questo display Philips. Dotato di HDMI e altoparlanti stereo, rappresenta una scelta perfetta!

Vedi tutti i vantaggi

con altoparlanti stereo

Eccezionali immagini LED con colori vivaci

  • V Line

  • 24 (23,8 " / 60,5 cm diag.)

SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili

SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili

SmartContrast è una tecnologia Philips che analizza i contenuti visualizzati regolando automaticamente i colori e controllando l'intensità della retroilluminazione per potenziare i contrasti in modo dinamico e garantire immagini e video digitali ottimali o migliorare la riproduzione delle tonalità scure dei videogiochi. Quando viene selezionata la modalità Economy, il contrasto viene regolato e la retroilluminazione ottimizzata per una corretta visualizzazione delle applicazioni per ufficio con un ridotto consumo energetico.

Montaggio VESA per la massima flessibilità

Display ecocompatibile senza mercurio

I monitor Philips dotati di retroilluminazione LED non contengono mercurio, una delle sostanze naturali con la più elevata tossicità per uomini e animali. Ciò riduce l'impatto ambientale del display per tutto il ciclo di funzionamento, dalla produzione allo smaltimento.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.

  2. I cavi HDMI variano a seconda della regione e dei modelli.

  3. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse