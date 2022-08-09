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Fuori produzione

Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

223S7EJMB/01

3.8

| (4) Recensioni

Funzionalità essenziali e affidabili

Il nostro monitor S Line è pensato per l'efficienza aziendale. L'ampio display IPS dotato di tecnologia SoftBlue è l'ideale per una produttività che non affatica gli occhi. Il display senza cornice, dall'altezza regolabile, consente di affiancare più monitor per una visualizzazione estesa.

Vedi tutti i vantaggi

che favoriscono l'efficienza aziendale

Funzionalità essenziali e affidabili

  • S Line

  • 22 (21,5"/54,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Display con cornice sottile per una visione perfetta

I nuovi display Philips includono cornici ultra sottili per distrazioni minime e massima superficie di visione. Ideali per configurazioni con display multipli o affiancati come nei giochi, nelle applicazioni di grafica e professionali, questi display con cornice ultra sottile danno la sensazione di usare un solo, grande display.

Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali

Doppi altoparlanti stereo di alta qualità integrati sullo schermo. Consentono un'emissione frontale o una riproduzione delle frequenze più basse, delle frequenze alte, un'emissione posteriore e altro in base al modello e al design.

SmartImage offre impostazioni predefinite per immagini ottimizzate

SmartImage è un'esclusiva tecnologia di ultima generazione di Philips che analizza i contenuti visualizzati sullo schermo e offre prestazioni di riproduzione ottimizzate. Questa interfaccia intuitiva consente di selezionare varie modalità come ufficio, immagini, intrattenimento, gioco, risparmio energetico e così via, per l'abbinamento perfetto all'applicazione utilizzata. Sulla base della scelta, SmartImage ottimizza in maniera dinamica il contrasto, la saturazione del colore e la nitidezza delle immagini e dei video per prestazioni di visualizzazione ottimali. La modalità di risparmio energetico consente di risparmiare notevolmente. Il tutto in tempo reale premendo solo un pulsante!

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

4

Recensioni

3
2

09/08/2022

Italia

Italia

Compratore verificato

Philips non si smentisce mai

Prodotto ben costrito e solido Funzionamento impeccabile con scheda NVIDIA RTX 1000 Colori piacevoli e realistici Dotazione cavi completa

Pro

compatto

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

Data di utilizzo 2021-07-09

Sì, consiglio questo prodotto

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Data di utilizzo 2021-07-09

16/02/2018

Italia

Italia

Monitor ottimo per il lavoro quotidiano e molto completo

Forse l'unico monitor a prezzo accessibile con VGA, HDMI e displayport! In più integra un comodo HUB USB a 4 porte. La qualità video è ottima, rispetto ai monitor Philips della serie V qua si è su un altro pianeta a livello di nitidezza dell'immagine e saturazione dei colori. Dovendone montare molti all'anno avrei preferito che venisse mantenuto l'aggancio rapido della base al monitor, senza le viti (vedi Philips 240S)

Questa revisione è stata effettuata per 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

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28/02/2018

Italia

Italia

Ottimo schermo - prese USB in pessima posizione

Lo schermo è i colori sono ottimi e buoni anche i materiali usati. Nota dolente le prese usb vista la posizione sono inutilizzabili in quanto di difficile accesso.Per quanto concerne l'audio non posso dire nulla in quanto uso delle casse esterne.

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Questa revisione è stata effettuata per 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue

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  2. La valutazione EPEAT è valida solo nel paese in cui Philips registra il prodotto. Visita il sito https://epeat.sourcemap.com/ per lo stato di registrazione nel tuo paese.

  3. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  4. NTSC in base all'area su CIE1976

  5. sRGB: in base all'area su CIE1931