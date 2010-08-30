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Fuori produzione
190E2FB/00
Elegante display HD che offre un grande valore
Con un design elegante, SmartContrast e SmartImage Lite, il display HD 190E2 è la scelta perfetta per tutte le tue esigenze
19'' (48,3 cm) E-line
HD
"Philips si impegna a utilizzare materiali sostenibili ed ecocompatibili in tutti i monitor della gamma. Tutte le parti in plastica del rivestimento, le parti in metallo dello chassis e i materiali di imballaggio utilizzano prodotti riciclabili al 100%. In alcuni prodotti selezionati si utilizza fino al 65% di plastica riciclata. Philips rispetta gli standard RoHS assicurando la riduzione o eliminazione delle sostanze tossiche quali, ad esempio, il piombo. Il contenuto di mercurio nei monitor con retroilluminazione CCFL è stato ridotto in maniera significativa ed è stato eliminato totalmente nei monitor con retroilluminazione LED. Per ulteriori informazioni visita il sito Philips http://www.asimpleswitch.com/global/.
Un monitor ad alta definizione è un dispositivo dotato di display che consente di ottenere immagini di altissima qualità ed è in grado di gestire fonti HD come i decoder ad alta definizione. Un monitor HD offre una qualità video superiore rispetto alla scansione progressiva ed è in linea con i rigorosi standard per gli schermi HD che gestiscono segnali per immagini di alta qualità e ad alta risoluzione attraverso un collegamento universale per connessioni VGA analogiche o DVI digitali senza compressione e con supporto HDCP. Questo tipo di monitor gestisce segnali 720p (1280 x 720p a 50 e 60 Hz progressivi) e 1080i (1920 x 1080i a 50 e 60 Hz interlacciati).
Un design elegante e sofisticato, in armonia con i mobili di ogni ambiente
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