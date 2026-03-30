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VisionMaggiore visibilità

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3.5

| (26) Recensioni

Sentiti al sicuro, guida con sicurezza

Con una visibilità del 30% in più rispetto alle tradizionali lampadine per auto, la lampadina Vision assicura un fascio di luce eccellente a un prezzo estremamente competitivo e garantisce una qualità da prodotti di primo impianto, per una maggior sicurezza e un comfort senza pari.

Vedi tutti i vantaggi

Fino al 30% in più di visibilità rispetto alle lampadine tradizionali

Sentiti al sicuro, guida con sicurezza

  • Tipo di lampada: H7

  • 12 V, 55 W

  • Fino al 30% in più di visibil.

  • Massima convenienza

  • Numero di lampade: 2

Le lampadine Vision proiettano un fascio di luce più lungo rispetto alle lampadine tradizionali

Le lampadine Vision proiettano un fascio di luce più lungo rispetto alle lampadine tradizionali

Le nostre soluzioni per l'illuminazione producono un fascio di luce forte e preciso, con la massima potenza. Ci impegniamo sempre nella realizzazione delle soluzioni migliori e a più alta efficienza perché sappiamo che la nostra illuminazione di alta qualità potrebbe, un giorno, salvare una vita

La sicurezza su strada inizia quando vedi e sei visto dagli altri

La sicurezza su strada inizia quando vedi e sei visto dagli altri

La luce è una parte fondamentale dell'esperienza di guida, nonché il primo e unico elemento del sistema di sicurezza che aiuta realmente a evitare incidenti. Philips promuove attivamente una campagna di sicurezza per prevenire gli incidenti, aumentando la visibilità generale e l'illuminazione della strada.

Philips è scelta dalle principali case automobilistiche

Philips è scelta dalle principali case automobilistiche

Per 100 anni, Philips ha detenuto il primato nell'industria dell'illuminazione automobilistica, introducendo innovazioni tecnologiche diventate poi standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa e una su tre su scala mondiale è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.5

su 5

26

Recensioni

30/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto è veramente funzionale.

Ottimo prodotto, eccellente e funzionale.Da veramente una visione diversa.

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori

Data di utilizzo 2026-02-28

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori

Data di utilizzo 2026-02-28

13/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Spero che quancuno mi risponda !!!!!!!!!!!

Direi ottime, una cosa che non va bene è riguardo al certificato di omologazione impossibile da avere. Allego mail di richiesta inviata A: [email protected]; 25/10/2025 18:01 Gentili Signori, dopo aver acquistato le lampadine PHILIPS H4-LED P43t-38 – Ultinon Pro6000 HL Boost Gen2 ed aver seguito le vostre indicazioni per ottenere il certificato di omologazione per la mia auto, l’esito è stato negativo, in quanto non è stato possibile completare la procedura online. Vi chiedo cortesemente se fosse possibile ricevere il certificato di omologazione relativo al mio veicolo, al fine di poterlo tenere a bordo ed evitare eventuali sanzioni o contestazioni durante i controlli. Resto in attesa di un vostro gentile riscontro e vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione. Cordiali saluti,

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

Data di utilizzo 2024-10-13

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

Data di utilizzo 2024-10-13

01/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Led Philips

Il fascio di luce non abbaglia le altre macchine, La luce rispetto alle alogene è raddoppiata, guida più sicura si vedono meglio i segnali.

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

Data di utilizzo 2025-10-01

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

Data di utilizzo 2025-10-01

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