Durata migliore della categoria per un piacere di guida prolungato

Le lampadine per fari Philips WhiteVision (disponibili nelle opzioni H1, H3, H4, H7, T4W e W5W) sono progettate per durare. Offrono una lunga e affidabile durata di 450 ore*. Questo valore è nettamente superiore rispetto alle offerte della concorrenza. Questo si traduce in un minor numero di sostituzioni e in un maggiore risparmio.