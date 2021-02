Prova fino al 250% di luminosità in più per ottenere una visibilità superiore

La nebbia rappresenta un problema concreto per gli automobilisti. A banchi, densa o una via di mezzo: in ogni condizione limita la visibilità e riduce il tempo a disposizione per reagire agli ostacoli. Per vedere più chiaramente, è necessario un potente fascio di luce diretto in modo ottimale, che sia in grado di penetrare nella nebbia senza abbagliare. I fendinebbia Philips X-tremeUltinon LED gen2 offrono fino al 250% di luminosità in più. Dotati dello stesso chip LED Lumileds LUXEON Altilon SMD scelto dalle principali case automobilistiche, tagliano l'oscurità per aiutarti a individuare prima i pericoli, per una guida più sicura e rilassata.