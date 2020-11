La resistenza richiesta dagli automobilisti di oggi

Certificate con lo standard IP65 per garantire la resistenza all'ingresso di polvere e con la protezione contro i getti d'acqua, le lampadine Philips Ultinon Pro9000 sono inoltre conformi alle norme EMI e agli standard dell'industria automobilistica in materia di interferenze elettromagnetiche. Progettate con precisione per resistere alle sollecitazioni delle auto odierne, offrono la resistenza che gli automobilisti di oggi si aspettano. Le prestazioni quotidiane di queste lampadine favoriscono una guida più sicura e illuminano la strada in modo più luminoso e uniforme per l'intero tragitto.