Verifica la compatibilità con la tua auto

Sul sito www.philips.com/automotive troverai tutte le informazioni per valutare l'eventuale necessità di un anello di collegamento opzionale per il tuo modello di auto. Sono disponibili tre versioni: Tipo A, in dotazione con Philips LED-HL [H7], Tipo B e Tipo C, in vendita separatamente per garantire la compatibilità con modelli di auto aggiuntivi. Un elenco delle compatibilità ti guida nella scelta corretta. Il Tipo C è compatibile con Philips Ultinon e Ultinon Essential LED-HL [~H7].