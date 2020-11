Segnala la tua intenzione con una luce da esterni più luminosa

Segnalare il movimento che intendi compiere con il tuo veicolo è essenziale per la tua sicurezza. Per evitare collisioni, le altre persone devono sapere quello che stai facendo. Che si tratti di luci di retromarcia, stop o indicatori di direzione, le luci LED Philips Ultinon Pro3000 ti offrono le prestazioni di cui hai bisogno, in modo che gli altri conducenti abbiano più tempo per reagire ai tuoi movimenti. Aggiorna l'illuminazione esterna con un rosso più intenso per gli stop e per le luci di posizione posteriori. La tua auto esprime la tua personalità e le luci LED di segnalazione esterne Philips sono una chiara manifestazione di stile.