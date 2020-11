Luce brillante e potente, indirizzata esattamente dove serve

I fari migliori non sono semplicemente i più luminosi. Creare lampadine LED sempre più luminose per le auto è facile, quello che conta è l’utilizzo che si fa della maggiore illuminazione. Una luce intensa e incontrollata non è l'ideale per la guida e può creare riflessi pericolosi.Grazie alla tecnologia SafeBeam, le lampadine LED Philips concentrano la luce esattamente dove serve. Il fascio luminoso, uniforme e preciso, è stato progettato in conformità alle norme di sicurezza stradale per i fari alogeni. La luce direzionata in maniera più efficace offre una maggiore visibilità, garantendo al conducente maggiore sicurezza di notte.