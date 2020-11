Fino al 160% di luce più brillante*

Guidare al buio è impegnativo, quindi non devi far altro che affidarti ai fari. Ottieni il massimo, grazie ai LED. Aumenta la visibilità a lungo raggio per la guida notturna e la luminosità a corto raggio per individuare gli altri veicoli e i pericoli per strada. Grazie alla tecnologia SafeBeam, le lampadine per fari auto Philips Ultinon Pro5000 LED aumentano la visibilità fino al 160%* in più. Una volta che avrai sperimentato questa visibilità, simile a quella della luce del giorno, non riuscirai a fare a meno dei LED. Migliore è la visibilità, migliori saranno le prestazioni e potrai reagire più velocemente, tutto nella massima sicurezza. Sconfiggi l'oscurità, scegli Philips e inizia a guidare di notte con maggiore sicurezza e ancora più controllo.