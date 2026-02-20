Tutto quello che ti serve per una pelle liscia e dall'aspetto sano

Questo set di bellezza all-in-one ha tutto ciò che ti serve per ottenere una pelle liscia e dall'aspetto sano. Da una delicata epilazione alla cura del corpo e della pelle, è la routine ideale per sentirti sicura e coccolata. Per un trattamento di bellezza completo a casa da conservare nell'elegante custodia in dotazione.