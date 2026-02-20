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    Set di bellezza 9900 Philips per l'epilazione completa del corpo
    recensioni

    Beauty Set 9900

    Hi Beauty.

    Prezzo di vendita consigliato

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    La tua cura personale completa inizia qui

    Beauty Set 9900

    Regalati momenti di bellezza e relax a casa tua

    Molto più di un semplice epilatore, questo innovativo set di bellezza dispone fino a un massimo di 12 accessori per l'epilazione e la cura della pelle e del corpo.

    Tutto quello che ti serve per una pelle liscia e dall'aspetto sano

    Questo set di bellezza all-in-one ha tutto ciò che ti serve per ottenere una pelle liscia e dall'aspetto sano. Da una delicata epilazione alla cura del corpo e della pelle, è la routine ideale per sentirti sicura e coccolata. Per un trattamento di bellezza completo a casa da conservare nell'elegante custodia in dotazione.

    Fotografia del prodotto standard Fotografia del prodotto lato anteriore Fotografia alternativa del prodotto

    Il tuo momento di relax perfetto

    Crea il tuo perfetto momento di relax a casa

    Questo set all-in-one ha tutto ciò che ti serve per ottenere una pelle liscia e dall'aspetto sano. Da una delicata epilazione alla cura del corpo e della pelle, è la routine ideale per sentirti sicura e coccolata. Tutto in un unico prodotto, conservato in un'elegante custodia.

    Momenti di benessere con SkinLED

    Esperienza rilassante e confortevole con SkinLED

    Prova a casa tua la tecnologia LED a luce rossa e a semi-infrarossi come in un salone di bellezza. Con una lunghezza d'onda di 940 nm, la spia LED illumina la pelle donandole un aspetto sano*. Il sensore della temperatura intelligente mantiene il calore costante fino a 45 °C per un'esperienza rilassante, come in una spa, ogni volta che lo usi. Goditi una routine perfettamente sincronizzata di 5 minuti: preprogrammata per una facile guida.

    Pelle dall'aspetto sano

    Pelle dall'aspetto sano con SkinLED

    Goditi una pelle luminosa e dall'aspetto sano con SkinLED, un trattamento semplice e delicato che si integra perfettamente nella tua routine quotidiana. Che sia al mattino, alla sera o mentre ti rilassi guardando il tuo programma preferito. Con SkinLED, puoi agire con precisione su aree specifiche, come la zona sotto gli occhi, le guance e altro ancora, per una cura mirata proprio dove serve.** Dispositivo di cura della pelle tastabile, compatto e ideale da portare in viaggio.

    Manuale dell'utente

    iF Design Award 2026

    L'iF DESIGN AWARD è uno dei premi di design più prestigiosi al mondo, istituito in Germania nel 1954. L'etichetta iF è un marchio affidabile di design di qualità per consumatori, brand e comunità di design.

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    Yin Yang Feature Image (PPL) Facial cleansing - Caucasian

    Per un pelle pulita e morbida giorno dopo giorno

    Migliora la tua routine di cura della pelle: rimuovi il trucco, lo sporco e il sebo senza sforzo.

    Yin Yang Feature Image (PPL)

    Pelle liscia fino a 4 settimane

    Libera dalla routine di rimozione dei peli. Risultati efficienti e rapidi con la tecnologia Double Action. Cattura anche i peli più corti con le pinzette in ceramica. Afferra e rimuove i peli con una lunghezza minima di 0,5 mm. Non è necessario premere. Basta semplicemente scorrere. La luce LED integrata assicura che nessun pelo ti sfugga.

    Yin Yang Feature Image (PPL)

    ProGuide: meno dolore, più comfort per la pelle***

    Il primo epilatore al mondo dotato di ProGuide con visibilità a 360° per risultati precisi e delicati. ProGuide perfeziona l'angolo di epilazione di 75° per risultati ottimali e mantiene la pelle tesa per un maggiore comfort. La luce LED a 360° ti aiuta a individuare e rimuovere più peli.***

    Yin Yang Feature Image (PPL) Body Exfoliation

    L'esfoliazione aiuta a rivelare una pelle più morbida

    Esfolia delicatamente per levigare la pelle e aiutare a prevenire i peli incarniti, con meno sforzo rispetto alla sola esfoliazione manuale.

    Yin Yang Feature Image (PPL)

    Nessun residuo e nessun fastidio con l'epilatore per i peli del viso.

    Rimozione dei peli del viso accurata ma delicata. Progettato per prestazioni ottimali, con anello luminoso e specchio.

    Ottieni il massimo dal tuo Set di bellezza 9900 Philips

    Set di bellezza Philips serie 9900 con 60 minuti di autonomia

    Comodo. 60 minuti con una sola ricarica. Senza fili

    Fino a 60 minuti di utilizzo con una sola ricarica. Nessuna interruzione e nessun cavo che ti ostacola, per raggiungere ogni punto senza sforzo.

    Set di bellezza 9900 Philips dal design resistente

    Un acquisto unico che dura anni

    Il set di bellezza 9900 di Philips è progettato per un utilizzo prolungato. Un unico acquisto per risultati perfetti per anni.¹

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    Tutto quello che ti serve per una pelle liscia e dall'aspetto sano

    Sostenibilit&agrave;

    Sostenibilità

    Progettato per durare a lungo

    Philips si impegna a ridurre l'impatto ambientale, offrendo prodotti più sostenibili che durano più a lungo.

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    iF Design Award 2026

    iF Design Award 2026

    L'iF DESIGN AWARD è uno dei premi di design più prestigiosi al mondo, istituito in Germania nel 1954. L'etichetta iF è un marchio affidabile di design di qualità per consumatori, brand e comunità di design.

    Come si usa l'accessorio SkinLED?

    Come si collega il pettine del rifinitore per la zona bikini Philips?

    Dove si trovano numero di modello e numero di serie del dispositivo di epilazione Philips?

    Come si ricarica l'epilatore Philips?

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    Beauty Set 9900
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    ¹ con 2 anni di garanzia.
    * Il 70% dei consumatori è d'accordo (N=100), Germania.
    ** Il 76% dei consumatori è d'accordo (N=100), Germania.
    *** Rispetto a senza ProGuide.
    **** 2 anni di garanzia.

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