Molto più di un semplice epilatore, questo innovativo set di bellezza dispone fino a un massimo di 12 accessori per l'epilazione e la cura della pelle e del corpo.
Tutto quello che ti serve per una pelle liscia e dall'aspetto sano
Questo set di bellezza all-in-one ha tutto ciò che ti serve per ottenere una pelle liscia e dall'aspetto sano. Da una delicata epilazione alla cura del corpo e della pelle, è la routine ideale per sentirti sicura e coccolata. Per un trattamento di bellezza completo a casa da conservare nell'elegante custodia in dotazione.
Il tuo momento di relax perfetto
Crea il tuo perfetto momento di relax a casa
Questo set all-in-one ha tutto ciò che ti serve per ottenere una pelle liscia e dall'aspetto sano. Da una delicata epilazione alla cura del corpo e della pelle, è la routine ideale per sentirti sicura e coccolata. Tutto in un unico prodotto, conservato in un'elegante custodia.
Momenti di benessere con SkinLED
Esperienza rilassante e confortevole con SkinLED
Prova a casa tua la tecnologia LED a luce rossa e a semi-infrarossi come in un salone di bellezza. Con una lunghezza d'onda di 940 nm, la spia LED illumina la pelle donandole un aspetto sano*. Il sensore della temperatura intelligente mantiene il calore costante fino a 45 °C per un'esperienza rilassante, come in una spa, ogni volta che lo usi. Goditi una routine perfettamente sincronizzata di 5 minuti: preprogrammata per una facile guida.
Pelle dall'aspetto sano
Pelle dall'aspetto sano con SkinLED
Goditi una pelle luminosa e dall'aspetto sano con SkinLED, un trattamento semplice e delicato che si integra perfettamente nella tua routine quotidiana. Che sia al mattino, alla sera o mentre ti rilassi guardando il tuo programma preferito. Con SkinLED, puoi agire con precisione su aree specifiche, come la zona sotto gli occhi, le guance e altro ancora, per una cura mirata proprio dove serve.** Dispositivo di cura della pelle tastabile, compatto e ideale da portare in viaggio.
L'iF DESIGN AWARD è uno dei premi di design più prestigiosi al mondo, istituito in Germania nel 1954. L'etichetta iF è un marchio affidabile di design di qualità per consumatori, brand e comunità di design.
Migliora la tua routine di cura della pelle: rimuovi il trucco, lo sporco e il sebo senza sforzo.
Pelle liscia fino a 4 settimane
Libera dalla routine di rimozione dei peli. Risultati efficienti e rapidi con la tecnologia Double Action. Cattura anche i peli più corti con le pinzette in ceramica. Afferra e rimuove i peli con una lunghezza minima di 0,5 mm. Non è necessario premere. Basta semplicemente scorrere. La luce LED integrata assicura che nessun pelo ti sfugga.
ProGuide: meno dolore, più comfort per la pelle***
Il primo epilatore al mondo dotato di ProGuide con visibilità a 360° per risultati precisi e delicati. ProGuide perfeziona l'angolo di epilazione di 75° per risultati ottimali e mantiene la pelle tesa per un maggiore comfort. La luce LED a 360° ti aiuta a individuare e rimuovere più peli.***
L'esfoliazione aiuta a rivelare una pelle più morbida
Esfolia delicatamente per levigare la pelle e aiutare a prevenire i peli incarniti, con meno sforzo rispetto alla sola esfoliazione manuale.
Nessun residuo e nessun fastidio con l'epilatore per i peli del viso.
Rimozione dei peli del viso accurata ma delicata. Progettato per prestazioni ottimali, con anello luminoso e specchio.
Ottieni il massimo dal tuo Set di bellezza 9900 Philips
Comodo. 60 minuti con una sola ricarica. Senza fili
Fino a 60 minuti di utilizzo con una sola ricarica. Nessuna interruzione e nessun cavo che ti ostacola, per raggiungere ogni punto senza sforzo.
Un acquisto unico che dura anni
Il set di bellezza 9900 di Philips è progettato per un utilizzo prolungato. Un unico acquisto per risultati perfetti per anni.¹
Tutto quello che ti serve per una pelle liscia e dall'aspetto sano
Sostenibilità
Progettato per durare a lungo
Philips si impegna a ridurre l'impatto ambientale, offrendo prodotti più sostenibili che durano più a lungo.
L'iF DESIGN AWARD è uno dei premi di design più prestigiosi al mondo, istituito in Germania nel 1954. L'etichetta iF è un marchio affidabile di design di qualità per consumatori, brand e comunità di design.
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