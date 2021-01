Anche se non soffri frequentemente di brufoli e impurità in genere, è buona abitudine pulire in profondità la pelle due volte al giorno. La semplice pulizia manuale non consente di ottenere gli stessi risultati. La pelle non pulita adeguatamente è naturalmente incline a produrre antiestetici punti neri. L’utilizzo della spazzola anti-impurità è il metodo indicato per eliminare lo sporco e le cellule morte dai pori senza compromettere la sensibilità di questo tipo di pelle.