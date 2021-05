Philips AVENT - Eating well while breastfeeding

Se scopri di avere bassi livelli di ferro, potresti dover assumere compresse di integratori di ferro, che aiutano proprio a ridurre la stanchezza. Potresti anche aggiungere alimenti ricchi di ferro alla tua dieta per l'allattamento al seno, come carne rossa, cereali fortificati, tuorlo d'uovo ben cotto e verdure a foglia verde. La vitamina C aiuta il corpo ad assorbire il ferro da uova, verdure e cereali, quindi non dimenticare di includere alimenti come le patate, gli agrumi, i pomodori e i peperoni.