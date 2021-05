Philips AVENT - Advice for breastfeeding

Se il bambino non è attaccato correttamente al seno, il latte non fluisce adeguatamente e il bambino potrebbe non assumerne una quantità sufficiente. Inoltre, sarebbe spiacevole anche per te, in quanto potresti avvertire gonfiore al seno, qualora fosse troppo pieno di latte, e dolore ai capezzoli.

Il dolore può essere causato dall'eccessiva vicinanza del capezzolo alla parte anteriore della bocca del bambino. La posizione corretta è quella in cui il capezzolo si trova nella parte posteriore della bocca, vicino al palato molle. Se continui ad avere problemi, chiedi consiglio a un professionista della salute.