Philips AVENT - Milk allergies

Alcuni bambini possono essere allergici alle proteine del latte in polvere per l'infanzia. Se il professionista della salute ritiene che sia il tuo caso, potrebbe provare a somministrare al tuo bimbo un alimento sostitutivo per verificare se i sintomi dell'allergia scompaiono.

Latte in polvere idrolizzato

In questi prodotti, le proteine del latte sono state scomposte in frammenti più piccoli per evitare una reazione allergica. Hanno un sapore piuttosto insolito e, mentre i neonati lo accettano senza problemi, i bimbi più grandicelli potrebbero fare qualche storia.

Latte in polvere con aminoacidi

Se dopo aver provato il latte in polvere idrolizzato non vi è alcun miglioramento evidente dei sintomi, un'altra opzione possibile è il latte in polvere con aminoacidi.

Latte di soia in polvere

Il latte di soia in polvere è una soluzione priva di lattosio, ma non è consigliabile per bambini al di sotto dei sei mesi in quanto contiene una quantità superiore di fitoestrogeni e può causare problemi ormonali.

Per assicurarti che il latte del tuo bimbo continui a fornire tutti i nutrienti necessari per una crescita e uno sviluppo ottimali, è opportuno che ti rivolga a un dietologo specializzato.