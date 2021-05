Philips AVENT - The benefits of expressing

Per scongelare il latte materno da usare lo stesso giorno (massimo entro 12 ore), metti il recipiente in frigorifero e lascialo scongelare lentamente. Per l'uso immediato, metti il contenitore in acqua calda oppure usa semplicemente un biberon e uno scaldapappe. Una volta scaldato, il latte deve essere ingerito entro un'ora o gettato via. Non lasciarti tentare dal conservarlo per una poppata successiva.