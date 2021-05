Philips AVENT - Storing expressed milk

Il latte estratto può essere conservato in frigo per massimo 24 ore o nel freezer per 3 mesi. Posizionalo sul ripiano del frigorifero, anziché nello sportello, per assicurarti che sia mantenuto a una temperatura costante.

Se congeli il tuo latte materno, puoi conservarlo in frigo per 12 ore dopo averlo scongelato. Puoi anche usare dei bicchieri usa e getta per conservare il latte, ma non dimenticare di prendere nota della data di estrazione.