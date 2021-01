Philips AVENT - Toddler food - a balanced diet

Mantenere vivo l'interesse del bimbo offrendo un'alimentazione varia è essenziale. Presenta al tuo bimbo i cibi nuovi in piccole porzioni. Lascia che assaggi un paio di bocconi invece di riempire il piatto. Potrebbe essere necessario offrire lo stesso alimento più volte prima che il bambino lo accetti. Non abbatterti: è piuttosto comune, per cui continua a provare. Offrigli molti alimenti che possa mangiare con le mani e consentigli sempre di decidere quando ha mangiato abbastanza.

