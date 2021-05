Philips AVENT - Starting solids

Tutti i tipi di frutta e di verdura devono essere lavati accuratamente prima dell'uso. In alcuni casi, è necessario rimuovere la buccia.

Non aggiungere sale ai cibi per bambini.

Prova a utilizzare erbe o spezie delicate per insaporire i cibi destinati al bimbo, come faresti per rendere più saporiti i piatti per la tua famiglia.

Non aggiungere zucchero, se non in piccole quantità per rendere una tortina di frutta più appetitosa.

Alcuni alimenti, come frutti di mare crudi, fegato, formaggi molli non pastorizzati e miele, non sono adatti per i bambini di età inferiore ai 12 mesi.

Le uova devono sempre essere cotte molto bene.

Se hai dubbi sulla preparazione degli alimenti per bambini, rivolgiti alla consulente per l'allattamento.

