Philips AVENT - Weaning your little one

La situazione dei bambini prematuri deve essere valutata singolarmente dal team medico competente. Il momento migliore per iniziare lo svezzamento probabilmente è tra i cinque e gli otto mesi dalla data di nascita effettiva. Tuttavia, è consigliabile attendere fino a tre mesi dalla data prevista per il parto per consentire lo sviluppo del coordinamento muscolare. In questa fase, i bimbi nati prematuri potrebbero non aver ancora acquisto un buon controllo dei movimenti della testa e devi essere sicura che testa e collo offrano il giusto sostegno prima di somministrare cibi solidi.