Philips AVENT - Common baby health complaints

La costipazione è data da defecazione (passaggio delle feci) difficile, tarda o dolorosa.

Nei primi tre o quattro mesi, le feci dei bimbi dovrebbero essere frequenti, fluide, di colore giallo vivo e prodotte almeno due o tre volte al giorno. Dal terzo al quarto mese, le feci si fanno meno frequenti e non è raro che un bimbo non ne produca per diversi giorni. Se il bimbo sta bene e non è infastidito, non c'è da preoccuparsi. Quando si introducono i cibi solidi, le feci potrebbero cambiare in frequenza e colore.

La costipazione è rara nei bimbi allattati al seno, ma se il tuo bimbo è costipato, potrebbe attaccarsi male oppure non essere correttamente posizionato, assumendo così quantità insufficienti di latte. Verifica con l'ostetrica o con il medico se il bimbo è ben posizionato e se è in grado di attaccarsi bene al seno.

La costipazione è più frequente nei bimbi allattati con il latte in polvere e può svilupparsi nei bimbi che passano dall'allattamento al seno al latte in polvere. Una delle cause sono i sali di calcio nel latte in polvere, che in alcuni bimbi possono indurire le feci. Altre possibile cause:

• Latte in polvere troppo concentrato

• Assunzione insufficiente di liquidi, tra cui malnutrizione

• Intolleranza alle proteine del latte vaccino