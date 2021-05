Philips AVENT - Baby food allergies

In commercio esiste una gamma di latte in polvere denominati "latte in polvere a idrolizzazione elevata per bambini". In questi prodotti, le proteine del latte sono state scomposte in frammenti più piccoli per garantire il giusto apporto proteico evitando la reazione allergica.

Hanno un sapore piuttosto insolito e, mentre i neonati lo accettano senza problemi, i bimbi più grandicelli potrebbero fare qualche storia.

Altri tipi di latte: