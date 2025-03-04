Le tettarelle Natural Response funzionano in modo diverso. Queste tettarelle rilasciano latte solo quando i bambini bevono attivamente. È possibile scegliere le tettarelle in base alle abitudini del bambino e al suo ritmo di suzione (più lento o più veloce). Ogni bambino è unico e ha un proprio ritmo di suzione. Il sistema di classificazione del flusso delle tettarelle sulle confezioni dei prodotti, quindi, non si basa sull'età, ma sulla velocità flusso, da molto lento a molto veloce.

Se in precedenza è stata utilizzata una tettarella originale Philips Avent Natural, il bambino potrebbe aver bisogno di un flusso maggiore con la tettarella Natural Response, poiché è abituato a una fuoriuscita del latte che non richiede sforzi.

Inizialmente, sulle confezioni delle tettarelle erano riportate indicazioni relative all'età (mese). Queste avevano lo scopo di guidare i genitori nella scelta della tettarella giusta per l'allattamento del bambino. Abbiamo ricevuto dei feedback secondo cui tali indicazioni sembravano più una prescrizione medica che una raccomandazione. Questo ha dunque causato dei dubbi sul corretto passaggio a tettarelle con flusso diverso in base ai segnali del bambino.

Ogni bambino ha un proprio ritmo di suzione. È opportuno lasciarsi guidare dal modo di bere del bambino, non dall'età.

Abbiamo scelto di mantenere le indicazioni relative all'età dei nostri biberon per guidare i genitori nella scelta delle dimensioni appropriate del contenitore, in base alla quantità di latte che i bambini sono abituati a bere.