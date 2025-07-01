Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Durante il processo di produzione, Philips aggiunge un po' di grasso bianco al perno metallico rotante sotto il blocco lame di molti regolacapelli, Multigroom e regolabarba.
Questo grasso serve a mantenere il perno lubrificato per l'intero ciclo di vita del prodotto.
Nota:
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HC9722/15, HC5734/15, HC5735/15. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
Dove si trova il numero di modello o il numero di serie del groomer o del regolacapelli Philips?
Perché all'interno di regolabarba/regolacapelli/Multigroom è presente del grasso bianco?
È possibile portare con sé i prodotti Philips per la cura del corpo o la bellezza?
Come si agganciano/sganciano gli accessori del Philips Groomer?
Perché il prodotto non include un alimentatore?
Cosa si può utilizzare per caricare i prodotti Philips con ricarica USB?