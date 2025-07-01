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Perché all'interno di regolabarba/regolacapelli/Multigroom è presente del grasso bianco?

Durante il processo di produzione, Philips aggiunge un po' di grasso bianco al perno metallico rotante sotto il blocco lame di molti regolacapelli, Multigroom e regolabarba.

Questo grasso serve a mantenere il perno lubrificato per l'intero ciclo di vita del prodotto.

Nota:

  • per garantire prestazioni ottimali del prodotto, non rimuovere mai il grasso.
  • Non è necessario aggiungere ulteriore lubrificante al perno.
  • Il grasso è in grado di resistere alla pulizia ordinaria del prodotto.

Perché all'interno di regolabarba/regolacapelli/Multigroom è presente del grasso bianco?

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HC9722/15, HC5734/15, HC5735/15. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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