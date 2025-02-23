Come effettuare la pulizia e la manutenzione della macchina da caffè Philips Barista Brew?

Parte anteriore della macchina:

Ogni settimana, è possibile pulire la parte anteriore della macchina con un panno umido per rimuovere le macchie di caffè e i residui di caffè macinato.



Vassoio antigoccia:

Accertarsi di svuotare il vassoio antigoccia quotidianamente o quando compare l'indicatore rosso di "vassoio antigoccia pieno". Per pulire il vassoio antigoccia ogni settimana, rimuoverlo e risciacquarlo sotto l'acqua corrente utilizzando del detersivo liquido. È possibile lavare il vassoio antigoccia anche in lavastoviglie.



Serbatoio dell'acqua:

Sciacquare semplicemente il serbatoio sotto l'acqua corrente ogni settimana.



Istruzioni più dettagliate sulla pulizia e la manutenzione sono disponibili nel manuale dell'utente della macchina da caffè Philips Barista Brew.

