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Come effettuare la pulizia e la manutenzione della macchina da caffè Philips Barista Brew?

Per mantenere al meglio la qualità del caffè, seguire le istruzioni e guardare il video riportato di seguito su come pulire ed eseguire la manutenzione della macchina da caffè Philips Barista Brew.
 

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: PSA3218/01, PSA3218/10, PSA3228/01. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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