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È possibile utilizzare qualsiasi adattatore USB per caricare Philips OneBlade?

No, per collegare Philips OneBlade alla presa di corrente/presa a muro devono essere utilizzati solo adattatori USB che soddisfano determinate specifiche. L'uso di un tipo di adattatore errato potrebbe danneggiare il dispositivo.

Per ulteriori dettagli, fare riferimento alle informazioni riportate di seguito.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: QP1924/24 , QP2734/30 , QP2834/23 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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