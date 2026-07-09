È possibile utilizzare qualsiasi adattatore USB per caricare Philips OneBlade?
No, per collegare Philips OneBlade alla presa di corrente/presa a muro devono essere utilizzati solo adattatori USB che soddisfano determinate specifiche. L'uso di un tipo di adattatore errato potrebbe danneggiare il dispositivo.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento alle informazioni riportate di seguito.
Per caricare OneBlade in modo sicuro ed efficiente, assicurarsi che l'adattatore USB soddisfi le seguenti specifiche:
Tensione in ingresso: 100-240 V.
Tensione in uscita: 5 V.
Potenza in uscita: 1 A o superiore.
Se si desidera caricare OneBlade in un ambiente con grandi quantità di vapore o umidità (ad esempio in un bagno), utilizzare sempre un adattatore impermeabile (IPX4).
Queste specifiche sono riportate sull'adattatore stesso (vedere l'esempio di seguito) o nella documentazione ricevuta al momento dell'acquisto dell'adattatore.
*Suggerimento: la X in IPX4 è un segnaposto e nella descrizione di un adattatore può comparire un'altra cifra al suo posto (ad esempio IP24 o IP44). Finché la seconda cifra dopo “IP” è “4”, l'adattatore è classificato come impermeabile.
Sì, è possibile acquistare un adattatore appropriato, direttamente da Philips. La disponibilità varia a seconda della località: