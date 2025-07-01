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È possibile collegare la baby camera a un'unità genitore di un altro baby monitor?

No. L'unità genitore del baby monitor connesso Philips Avent (SCD921, SCD923) e del baby monitor connesso Premium (SCD971, SCD973) può essere collegata solo all'unità bambino inclusa nella stessa confezione del prodotto. Ad esempio, non può essere collegata alla baby camera connessa Philips Avent (SCD641, SCD643).

Se si desidera visualizzare più baby camera e unità bambino, collegarle all'app Philips Avent Baby Monitor+.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCD971/26 , SCD643/26 , SCD923/26R1 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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