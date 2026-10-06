Il serbatoio dell'acqua del robot aspirapolvere Philips HomeRun può essere lavato in lavastoviglie?
Il serbatoio dell'acqua del robot aspirapolvere e lavapavimenti Philips HomeRun non può essere lavato in lavastoviglie, leggere il nostro articolo per scoprire come pulirlo.
Le informazioni riportate di seguito si applicano ai modelli serie 7000 .
Premere il pulsante di rilascio del serbatoio dell'acqua ed estrarlo dal robot facendolo scorrere (vedere l'immagine di seguito).
Aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua.
Sciacquare la parte esterna del serbatoio con acqua e asciugarla con un panno pulito e asciutto.
Guardare i video riportati di seguito in base al proprio modello di robot per istruzioni dettagliate sulla manutenzione.
Le informazioni riportate di seguito si applicano ai modelli serie 3000.
Premere il pulsante di rilascio del serbatoio dell'acqua ed estrarlo dal robot (vedere l'immagine A).
Rimuovere il contenitore della polvere dal serbatoio dell'acqua (vedere l'immagine B).
Sciacquare il serbatoio dell'acqua sotto il rubinetto e asciugare la parte esterna con un panno (vedere l'immagine C). Nota: Non utilizzare detergenti di alcun tipo.
Tenere aperto il coperchio ermetico del serbatoio dell'acqua e lasciare asciugare all'aria l'interno del serbatoio.
Reinserire il contenitore della polvere nel serbatoio dell'acqua (vedere l'immagine D).
Riempire il serbatoio dell'acqua e riposizionarlo (vedere l'immagine e).
Nota: Assicurarsi che l'esterno del serbatoio dell'acqua sia asciutto e non utilizzare detergenti.
Guardare i video riportati di seguito in base al proprio modello di robot per istruzioni dettagliate sulla manutenzione. Se le soluzioni indicate sopra non risolvono il problema, contattare Philips per ulteriore assistenza.
Poiché i serbatoi dell'acqua delle serie 2000 e 2100 sono leggermente diversi, di seguito sono riportate le fasi appropriate per il modello in uso. I passaggi riportati di seguito si applicano alla pulizia del serbatoio dell'acqua dei modelli XU2000:
Premere il pulsante di rilascio del serbatoio dell'acqua ed estrarlo dal robot (vedere l'immagine 1A).
Rimuovere il contenitore della polvere dal serbatoio dell'acqua (vedere l'immagine 1B).
Sciacquare il serbatoio dell'acqua sotto il rubinetto e asciugare la parte esterna con un panno (vedere l'immagine 1C). Nota: Non utilizzare detergenti di alcun tipo.
Tenere aperto il coperchio ermetico del serbatoio dell'acqua e lasciare asciugare all'aria l'interno del serbatoio.
Reinserire il contenitore della polvere nel serbatoio dell'acqua (vedere l'immagine 1D).
Riempire il serbatoio dell'acqua e riposizionarlo (vedere l'immagine 1E).
Nota: assicurarsi che la parte esterna del serbatoio dell'acqua sia asciutta e non utilizzare detergenti.
Fare riferimento ai video riportati di seguito in base al proprio modello di robot per istruzioni dettagliate sulla manutenzione.
I passaggi riportati di seguito si applicano alla pulizia del serbatoio dell'acqua dei modelli XU2100 (con stazione).
Premere il pulsante di rilascio del serbatoio dell'acqua ed estrarlo dal robot (vedere l'immagine 2A).
Aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua. (vedere l'immagine 2B).
Sciacquare il serbatoio dell'acqua sotto il rubinetto e asciugare la parte esterna con un panno (vedere l'immagine 2C-2D-2E). Nota: Non utilizzare detergenti di alcun tipo.
Tenere aperto il coperchio ermetico del serbatoio dell'acqua e lasciare asciugare all'aria l'interno del serbatoio.
Riempire il serbatoio dell'acqua e riposizionarlo (vedere l'immagine 2F).
Le informazioni riportate di seguito si applicano ai modelli serie 6000 .
Per iniziare, scaricare l'acqua sporca aprendo il coperchio sul serbatoio.
Quindi, aprire il coperchio dell'acqua pulita e posizionare il serbatoio sotto l'acqua corrente per riempirlo di acqua pulita. Monitorare il livello dell'acqua per evitare un riempimento eccessivo.
Se è necessario pulire il serbatoio dell'acqua, sbloccare i ganci laterali ed estrarlo. Per eliminare eventuale sporcizia, risciacquare la superficie con acqua pulita o pulirla con un panno, ma senza strofinarla con una spazzola per evitare di danneggiarla.
Infine, pulire il serbatoio dell'acqua sporca risciacquandolo con acqua o utilizzando una spazzola per rimuovere eventuale sporcizia dall'interno.
Se i passaggi riportati sopra non risolvono il problema, contattare Philips per ulteriore assistenza.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:XU2000/10, XU2000/20, XU2100/10. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›