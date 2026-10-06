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Il serbatoio dell'acqua del robot aspirapolvere Philips HomeRun può essere lavato in lavastoviglie?

Il serbatoio dell'acqua del robot aspirapolvere e lavapavimenti Philips HomeRun non può essere lavato in lavastoviglie, leggere il nostro articolo per scoprire come pulirlo.

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