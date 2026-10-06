Il serbatoio dell'acqua del robot aspirapolvere Philips HomeRun può essere lavato in lavastoviglie?

Poiché i serbatoi dell'acqua delle serie 2000 e 2100 sono leggermente diversi, di seguito sono riportate le fasi appropriate per il modello in uso.

I passaggi riportati di seguito si applicano alla pulizia del serbatoio dell'acqua dei modelli XU2000:

Premere il pulsante di rilascio del serbatoio dell'acqua ed estrarlo dal robot (vedere l'immagine 1A).

Rimuovere il contenitore della polvere dal serbatoio dell'acqua (vedere l'immagine 1B).

Sciacquare il serbatoio dell'acqua sotto il rubinetto e asciugare la parte esterna con un panno (vedere l'immagine 1C). Nota: Non utilizzare detergenti di alcun tipo.

Tenere aperto il coperchio ermetico del serbatoio dell'acqua e lasciare asciugare all'aria l'interno del serbatoio.

Reinserire il contenitore della polvere nel serbatoio dell'acqua (vedere l'immagine 1D).

Riempire il serbatoio dell'acqua e riposizionarlo (vedere l'immagine 1E).



Nota: assicurarsi che la parte esterna del serbatoio dell'acqua sia asciutta e non utilizzare detergenti.



Fare riferimento ai video riportati di seguito in base al proprio modello di robot per istruzioni dettagliate sulla manutenzione.





I passaggi riportati di seguito si applicano alla pulizia del serbatoio dell'acqua dei modelli XU2100 (con stazione).

Premere il pulsante di rilascio del serbatoio dell'acqua ed estrarlo dal robot (vedere l'immagine 2A).

Aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua. (vedere l'immagine 2B).

Sciacquare il serbatoio dell'acqua sotto il rubinetto e asciugare la parte esterna con un panno (vedere l'immagine 2C-2D-2E). Nota: Non utilizzare detergenti di alcun tipo.

Tenere aperto il coperchio ermetico del serbatoio dell'acqua e lasciare asciugare all'aria l'interno del serbatoio.